Ekspert: Grypa ptaków może odciąć nas od rynków, które napędzały eksport polskiego drobiu

31 grudnia potwierdzono obecność wirusa ptasiej grypy na dwóch fermach w miejscowości Stary Uścimów w woj. lubelskim. Do wybicia jest nawet 40 tys. sztuk drobiu. Stary Uścimów to centrum dużego zagłębia drobiarskiego w regionie. Na właścicieli ferm padł blady strach. (czytaj więcej)

Mariusz Dziwulski ocenia, że pojawienie się ptasiej grypy w Polsce wiąże się z ryzykiem całkowitego wstrzymania zakupów polskiego drobiu przez niektóre kraje, w szczególności Chiny i RPA, i jest niekorzystne dla kształtowania się cen w krótkim okresie.

- W pierwszych 10 miesiącach 2019 roku sprzedaż mięsa i podrobów drobiowych do RPA i Chin wyniosła 63 tys. ton (78 mln euro) , co stanowiło 5,2% łącznego eksportu z Polski w ujęciu wolumenowym (3,6% w ujęciu wartościowym) - dodaje.

Analityk podkreśla, że RPA i Chiny były rynkami, które w 2019 r. istotnie napędzały sprzedaż drobiu z naszego kraju.

- Wkład Chin i RPA do wzrostu polskiego eksportu mięsa drobiowego i podrobów w pierwszych III kwartałach 2019 wyniósł 4,6 pp. przy łącznym wzroście sprzedaży z Polski o 10,5% r/r (dane MRiRW i Eurostat) - dodaje.

Dziwulski nie ma wątpliwości, że zakaz sprzedaży na rynek chiński byłby niekorzystny z punktu widzenia starań, jakie poniesiono by wznowić dostawy do Państwa Środka po wystąpieniu ptasiej grypy w Polsce w 2016 i 2017, a także z uwagi na utratę perspektyw do szybkiego wzrostu sprzedaży do Chin w 2020 w warunkach znaczącego deficytu mięsa w tym kraju, spowodowanego ASF.