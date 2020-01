Ekspert: Możliwe są wahnięcia w popycie na mięso indycze wskutek grypy ptaków

31 grudnia potwierdzono obecność wirusa ptasiej grypy na dwóch fermach w miejscowości Stary Uścimów w woj. lubelskim. Do wybicia jest nawet 40 tys. sztuk drobiu. Stary Uścimów to centrum dużego zagłębia drobiarskiego w regionie. Na właścicieli ferm padł blady strach. (czytaj więcej)

Waldemar Raczkiewicz ocenia, że w sprawie grypy ptaków wciąż brakuje dostatecznej ilości informacji na temat źródła zarażenia.

- Obecnie można jedynie przytoczyć kilka faktów związanych z obszarem gdzie wystąpiła ptasia grypa. Wstępnie szacuje się, że utylizacji może podlegać do 40 tys. drobiu. 1 stycznia br. Wojewoda Lubelski wyznaczył obszar zapowietrzony o promieniu min. 3 km wokół ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków. Obejmie to w powiecie lubartowskim w gminie Uścimów następujące miejscowości: Stary Uścimów, Nowy Uścimów, Drozdówka, Głębokie, Maśluchy, Orzechów Kolonia. Natomiast obszar zagrożony (co najmniej 7 km od ww. obszarów) obejmuje kilka miejscowości w powiatach: lubartowskim w gminach: Uścimów i Ostrów Lubelski, łęczyńskim w gminie Ludwin i parczewskim w gminie Sosnowica - dodaje.

Analityk zauważa, że obszar na którym wystąpiła ptasia grypa cechuje się licznymi jeziorami i siedliskami ptactwa wodnego, co potencjalnie zwiększa ryzyko występowania ptasiej grypy.

- Obszar ten jest również zakwalifikowany do obszarów o dużym ryzyku względnym możliwości wystąpienia ptasiej grypy na podstawie Mapy ryzyka opracowanej przez PIWet w oparciu o metodę MCDA - dodaje.

Raczkiewicz przypomina, że województwo lubelskie należy do czołówki województw hodowli indyków (4 miejsce w kraju, 11% pogłowia krajowego indyków w 2018 r. wg GUS – za województwami: warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i mazowieckim).

- Wystąpienie ptasiej grypy będzie miało swoje konsekwencje w restrykcjach eksportowych do krajów, w których nie są uznawane regionalizacje. Ucierpi na tym eksport m.in. do Chin i RPA, a wspomnieć tu należy, że szczególnie dobrze w ostatnich miesiącach rozwijał się polski eksport do RPA. Do obu tych krajów w okresie od stycznia do października 2019 r. wg wstępnych danych MRiRW wyeksportowano ponad 60 tys. t drobiu, na kwotę niecałych 78 mln euro. Wolumenowo udział eksportu do obu tych odbiorców wyniósł 5% w przytoczonym wcześniej okresie. Dla branży drobiarskiej utrata rynków zbytu to poważny problem, tym bardziej, że w tym obszarze występuje bardzo duża konkurencja - wskazuje.