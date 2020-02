Podatek od mięsa obniżyłby konkurencyjność unijnych rolników

KIPDiP: Podatek mięsny w UE nie doprowadziłby do zmniejszenia produkcji mięsa w skali globalnej

Koalicja organizacji pozarządowych TAPP (True Animal Protein Price) zaproponowała Parlamentowi Europejskiemu wprowadzenie tzw. podatku od mięsa.

Aktywiści chcą podniesienia cen mięsa do 2030 roku: wołowiny/cielęciny o 47 eurocentów (2 zł) za 100 g, wieprzowiny o 36 eurocentów (1,5 zł) za 100 g oraz kurczaka o 17 eurocentów (73 gr) na 100 g. Nowe ceny mogą skutkować w redukcji emisji CO2 nawet o 120 milionów ton w samej Europie, a spożycie mięsa z kurczaka, wieprzowiny i wołowiny zmniejszyłoby się odpowiednio o 30%, 57% i 67%.

Mariusz Dziwulski zauważa, że pomysł koalicji TAPP dotyczący wprowadzenia podatku mięsnego ma na celu uwzględnienie efektów zewnętrznych produkcji zwierzęcej w cenach mięsa i tym samym redukcję jego spożycia.

- Proponowane, znaczne podwyżki cen prawdopodobnie przyczyniłyby się do spadku konsumpcji mięsa wśród mniej zarabiających obywateli UE. Mimo iż pomysł zakłada m.in. redystrybucję uzyskanych wpływów z podatków do gospodarstw domowych o najniższych dochodach, to brak jest szczegółowej analizy przedstawiającej jego konsekwencje społeczne - dodał.

Analityk wskazuje, że zakładając, że w krótkim i średnim okresie podaż na unijnym rynku mięsa jest mniej elastyczna niż popyt, oraz biorąc pod uwagę słabszą pozycję w łańcuchu dostaw, obciążenia podatkowe w dużym stopniu spadną na producentów mięsa, zwłaszcza gospodarstw prowadzących chów zwierząt.

- Prawdopodobne skutki gospodarcze to przede wszystkim pogorszenie sytuacji wszystkich podmiotów w branży, a także spadek konkurencyjności unijnych rolników, którzy i tak zachowują wysokie standardy jakościowe w stosunku do producentów spoza Europy - mówi.

Wg Eurostatu produkcja żywca w 2019 stanowiła ok 25% wartości unijnej produkcji rolnej (31% w Polsce).

- Biorąc pod uwagę skalę produkcji mięsa i jego konsumpcji w UE, materializacja przedstawionych przez TAPP rozwiązań jest na tę chwilę mało prawdopodobna. Niemniej, może sugerować przyszły kierunek debat dotyczący kwestii środowiskowych w unijnej produkcji rolnej. Pomysł został przedyskutowany podczas spotkania w budynku Parlamentu Europejskiego, w którym brało udział kilku europosłów i nie ma konsekwencji regulacyjnych. Zostawia jedynie rekomendacje, które nie muszą przełożyć się na konkretne propozycje na szczeblu UE. Wprowadzenie dodatkowych opłat leży w gestii poszczególnych krajów członkowskich - podsumowuje.