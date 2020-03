Ekspert: Renesans lad mięsnych w sklepach trwa już od niemal dekady

Andrzej Faliński zwraca uwagę, że renesans lad w sklepach samoobsługowych to sprawa rzeczywistego zaopatrywania klienta w świeży i świeżo przygotowany do sprzedaży towar – kawałek mięsa, sera, wędliny, spreparowany i zapakowany „na oczach” klienta.

W ocenie eksperta główną zaletą lad mięsnych w oczach konsumentów jest pozytywna praktyka troski o świeżość, możliwość wyboru i zindywidualizowana jakość porcji.

- Działo się to nie bez udziału dostawców-producentów, czy też na skutek wdrożenia koncepcji sklepu, który „sam”, na miejscu „rozbiera” półtusze mięsa, kroi i pakuje „główki” sera itd . Kiedy wiec w stawce konkurencyjnej stanął problem „delikatesyzacji” dyskontów, prędzej, czy później lady musiały zaistnieć na ich powierzchniach, co obserwujemy dziś. Istotny jest tez trend swojskości, tradycji, przeniesienia ciężaru rozwojowego na mniejsze powierzchnie - mówi.

Według Falińskiego w handlu nowoczesność nie przekreśla tradycji.

- W konsekwencji uruchamiają się swego rodzaju równoległe „subkanały” sprzedaży ważnych kategorii – gotowe, specjalistyczne opakowania na półce i preparowane na bieżąco „do ręki” towary ważone, krojone, opisane na miejscu „jak dawniej”. Być może stoi za tym wsparcie ekspansji sprzedaży multi, czy omnichannelowej? Nowoczesność nie przekreśla przecież tradycji i odwrotnie. W nowoczesnym rynku przenikają się służąc komunikacji marketingowej, lojalności klientów, komunikacji wizerunkowej, wreszcie wsparciu jakości i kontroli konsumenckiej. A że zabiera to czas, to tym bardziej zachęca operatorów sieciowych do wprowadzenia skracającej go techniki, automatyzującej operacje w kontakcie z klientem. Tu nie ma sprzeczności ani alternatywności – jest to swobodny i dobrze przygotowany wybór operatorów sieciowych - podsumowuje.

O inwestycjach Biedronki w stoiska mięsne i niechęci Polaków do pakowanego mięsa pisaliśmy szczegółowo w naszym tekście z cyklu "Mięso na wtorek"