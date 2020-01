Ekspert: W Chinach prawdziwe marże zarabia się na produktach przetworzonych

Jacek Strzelecki zwraca uwagę, że produkt przetworzony można łatwiej przechowywać bo np. nie potrzeba chłodni czy mroźni.

- To znacznie ułatwia logistykę i obniża koszty. Nie oznacza to, że trzeba zrezygnować z eksportu np. mrożonej piersi drobiowej. W żadnym wypadku. Szkoda tylko, że już na samym początku ukierunkowujemy się wąsko, co znacznie ogranicza nasze możliwości biznesowe. Inną sprawą jest to, na co się nam ostatecznie zgodzą Chińczycy. Na rynku chińskim potrzebne jest synergiczno-konsolidacyjne myślenie, które pozwoli maksymalizować zyski poprzez odpowiedni pricing - dodaje.

Ekspert zauważa, że dla zagranicznego produktu żywnościowego w Państwie Środka przyjmuje się domniemanie statusu produktu premium o wysokiej jakości.

- Ten startowy pakiet trzeba jednak wykazać chińskiemu kontrahentowi, który będzie chciał się od nas dowiedzieć, jaką wartość dodaną posiada polski produkt, czyli dlaczego ma kupić nasze, a nie inne i za taką cenę, a nie niższą. Jak dotąd w obszarze mięsnym nie spotkałem się z ofertą skrojoną pod chińskiego klienta. To są najczęściej oferty pod europejskiego klienta. Strategię, a co za tym idzie ofertę, można stworzyć wtedy, gdy uprzednio pozna się dany rynek, a to wymaga czasu i determinacji - mówi.

Strzelecki jest zdania, że myśląc o Chinach trzeba sobie uświadomić, że Chiny nie potrzebują naszych produktów żywnościowych.

- Wiedza Chińczyków na temat składników, wartości odżywczych i zdrowotnych jest imponująca. Informacji o tym chiński konsument szuka na etykiecie produktu jak i w internecie. Dlatego też w Państwie Środka nikt nie sprzedaje np. drobiu (czy w ogóle produktu żywnościowego) jako takiego, ale wartość dodaną, która odróżnia nasz produkt od holenderskiego czy tajlandzkiego. Czym ona jednak jest i jak ją pokazać Chińczykom, jest właśnie tajemnicą sukcesu każdej firmy - podsumowuje.