Złote czasy polskiego drobiarstwa jeszcze się nie skończyły

Koronawirus zakłóca dostawy drobiu do Chin

Jak informowaliśmy niedawno, dane Eurostatu za 11 miesięcy 2019 roku wskazują na pierwszy od 17 lat spadek produkcji drobiarskiej w Polsce:

- Po jedenastu miesiącach 2019 roku produkcja drobiarska ogółem, liczona w tysiącach sztuk ubijanego drobiu, spadła o 0,6 procent. W tym samym czasie produkcja kurcząt rzeźnych zmniejszyła się o ponad jeden procent - poinformowała Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz.

Jakub Olipra wskazuje, że ciężko oczekiwać, aby produkcja drobiu w Polsce z roku na rok rosła o kilkanaście procent.

- Kiedy rośniemy z niskiego poziomu, zmiany są wysokie, lecz wraz ze wzrostem zwiększa nam się podstawa, do której się porównujemy. W efekcie utrzymanie wysokiej dynamiki wzrostu jest coraz trudniejsze. Tak jest i w tym przypadku - mówi.

Zdaniem analityka należy pamiętać, że krajowy rynek drobiu jest nasycony i przestrzeń do dalszego wzrostu spożycia tego gatunku mięsa w Polsce jest już ograniczona.

- Na rynku unijnym sytuacja jest nieco lepsza, choć w segmencie cenowym, w którym konkuruje polski drób wyraźne są już oznaki nasycenia, a konkurencja się zaostrza. W konsekwencji polscy eksporterzy coraz częściej szukają alternatywnych rynków zbytu poza UE. W 2019 roku przykładem tego był silny wzrost polskiego eksportu drobiu m.in. do Chin i RPA. W 2020 roku niestety nie powtórzymy tych dobrych wyników ze względu na ogniska ptasiej grypy - dodaje.

Olipra nie zgadza się jednak z tezą jakoby„złote czasy” polskiego drobiarstwa się skończyły.

- Myślę jednak, że stopniowo będzie zmieniał się model polskiego drobiarstwa. Polscy producenci w coraz większym stopniu swoich przewag będą musieli szukać nie w niskiej cenie, lecz w wyższej wartości dodanej. Jest to szczególnie istotne w kontekście szukania nowych możliwości na rynku unijnym, a także zdobywania rynków trzecich, gdzie polskim eksporterom ciężko będzie konkurować ceną z drobiem brazylijskim i amerykańskim - mówi.

W ocenie eksperta rynek drobiu ma najlepsze długookresowe perspektywy spośród wszystkich innych rodzajów mięsa.

- Wynika to z szeregu czynników, m.in. z jego relatywnie niskiej ceny, a także braku ograniczeń religijnych dotyczących jego spożycia w głównych religiach (w przeciwieństwie do wieprzowiny i wołowiny). Ponadto obserwowane obecnie rekordowe ceny wieprzowiny związane z jej deficytem na świecie z uwagi na rozprzestrzeniający się ASF w Azji Południowo-Wschodniej w mojej ocenie doprowadzą do trwałego wzrostu udziału drobiu w strukturze światowego spożycia mięsa kosztem wieprzowiny - podsumowuje.