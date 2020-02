Eksport wieprzowiny z UE wzrósł o 20 proc. w 2019 r.

Jak wynika z danych KE, eksport produktów wieprzowych z Unii Europejskiej do państw trzecich wzrósł w 2019 r. o 20 proc. do 4,74 mln ton w masie tuszy. Odpowiada to wartości 10,2 mld euro.