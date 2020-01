FBZPR krytycznie o odbieraniu zwierząt przez organizacje społeczne

Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych - zrzeszająca 28 krajowych rolniczych zrzeszeń branżowych obejmujących podstawowe sektory w rolnictwie, w tym hodowców i producentów bydła, trzody chlewnej, koni, drobiu, zwierząt futerkowych - przekazuje propozycje zmian do Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt.

W ocenie FBZPR obecnie obowiązująca ustawa budzi zastrzeżenia w zakresie, w jakim dopuszcza do ingerencji w prawa obywatelskie hodowców a także każdego obywatela posiadającego zwierzę przez podmioty prywatne, czyli organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje). które w celach statutowych wpisały sobie, że działają na rzecz ochrony zwierząt.

FBZPR podkreśla, że prawami obywatela szczególnie chronionymi, bo prawo ich ochrony jest zapisane

w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej są prawa do ochrony miru domowego, prawa własności, prawa do prywatności oraz prawa do sądu łącznie z prawem do gwarancji bezstronności postępowania

przedsądowego i sądowego oraz z prawem do korzystania z zasady domniemania niewinności.

- Konsekwencją dopuszczenia w przepisie art. 7 ust 3 ustawy o ochronie zwierząt, aby odebrania właścicielowi zwierzęcia mógł dokonać ,,upoważniony przedstawiciel organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt" - jest permanentne łamanie wszystkich wyżej wymienionych praw ponieważ:

1. Działacze organizacji wdzierają się na posesję bez zgody lub wręcz wbrew woli właściciela posesji i zwierząt lub pod jego nieobecność - co stanowi złamanie konstytucyjnie chronionego prawa nienaruszalności miru domowego;

2. Działacze organizacji zabierają zwierzęta - według własnej (a więc nieobiektywnej oceny), że są podstawy do odebrania zwierzęcia - co stanowi złamanie konstytucyjnie gwarantowanego prawa ochrony własności;

3. Działacze organizacji robią zdjęcia i filmy z takich wtargnięć oraz następnie natychmiast upubliczniają je w mediach społecznościowych oraz publicznych w sposób ujawniający zarówno dane osobowe jak też z komentarzami traktującymi osobę właściciela zwierząt jako oczywiście i bezdyskusyjnie osobę winną - co stanowi złamanie:

- konstytucyjnie gwarantowanego prawa ochrony prywatności

- prawa ochrony danych osobowych

- prawa do korzystania z zasady domniemania niewinności (bo w opinii publicznej

osoba została już skazana)