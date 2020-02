Fermy Woźniak: Pełne odejście od chowu klatkowego jest niemożliwe (wywiad)

Adam Tubilewicz, Portalspozywczy.pl: W latach 2016-17 praktycznie wszystkie wiodące sieci handlowe w Polsce zadeklarowały rezygnację z jaj z chowu klatkowego do 2025 roku. Wydawać by się mogło, że po 2-3 latach od tej deklaracji na sieciowych półkach znalezienie jajka z chowu klatkowego będzie znacznie trudniejsze. Tak się jednak nie dzieje. Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz donosi o "niedostatecznie rosnącym zainteresowaniu jajami z chowu alternatywnego". Jaka jest pani opinia na ten temat?

Barbara Woźniak, pełnomocnik zarządu Ferm Woźniak: Od lat obserwujemy i sami uczestniczymy w zmianach systemowych, które inicjowane są przez wszelkiego rodzaju sprzętowe lobby producenckie, co następnie przeradza się w trendy. W związku z tym, że są to bardzo silne presje, sieci handlowe zadeklarowały się do takowych ruchów. Oczywiście nie możemy tutaj pomijać głosu konsumenta, jednakże zmiany w tym zakresie nie idą od niego. Trendy są wynikową odgórnych działań lobby. Nowe systemy hodowli wpływają na większy dobrostan zwierząt, jednakże cel jest przede wszystkim biznesowy, a otoczka oparta na wyrzutach społecznego sumienia idealnie koresponduje z naciskiem na taką zmianę. Przypomnę tylko, że do 2011 roku zostaliśmy zobligowani przez UE do wymiany systemów klatkowych na tzw. klatki ulepszone (enriched cages), zapewniające kurom lepszy byt.

W tym miejscu chciałabym podkreślić także, że poza branżą mało kto wie, że kury w chowie klatkowym, to specjalnie wyhodowana linia gatunkowa, która dostosowana jest do hodowli wielkoprzemysłowej. Są to kury z ograniczonym instynktem żerowania i kwoczenia. Zmiany systemu hodowli z 2011 roku opiewały na dziesiątki, w naszym przypadku setki milionów złotych. Niestety wielu producentów nie miało szansy się dostosować, ze względu na tak ogromną inwestycję. W efekcie wielu zbankrutowało, a ceny jaj z tamtego okresu przeszły do historii, jako jedne z najwyższych. Stracili na tym zarówno producenci jaj, jak i konsumenci, zyskały globalne korporacje dostarczające sprzęt. Minęło 8 lat, kredyty inwestycyjne nie zostały jeszcze spłacone, ale mamy nowy system chowu, który powinniśmy wprowadzić. Czyli kolejna, wielopoziomowa inwestycja, która dla wielu producentów może okazać się bardzo ryzykowna.