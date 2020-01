Fermy Woźniak podsumowują 2019 rok: Rekordowe ceny sprzedaży jaj

Barbara Woźniak nie ma wątpliwości, że rok 2019 był dla firmy dużo lepszy niż 2018.

- W ostatnim kwartale odnotowaliśmy rekordowe ceny sprzedaży. Co ważne, popyt w tym czasie nie był sztucznie napędzany informacjami o pojawianiu się ognisk salmonelli czy problemów z fipronilem. Popyt były jedynym determinantem, które kształtowały obraz rynku. To biznesowo modelowa sytuacja - dodała.

Pełnomocnik zarządu Ferm Woźniak odniosła się także do tematu presji na dostosowanie ferm do wymogów chowu alternatywnego.

- Wszyscy znamy wyniki badań, z których wynika, że “90 proc. Polaków chce by kurom żyło się lepiej”. To chwytliwy slogan, ale warto zastanowić się, z czyich ust pada: konsumentów, którzy rzeczywiście gotowi są płacić więcej za jaja z chowu alternatywnego, czy może lobby sprzętowego, które zarabia za każdym razem, gdy pojawia się konieczność wdrożenia zmian w systemie produkcji? Odpowiedź pozostawiam państwu. Dodam jednak, że cena jest i jeszcze długo będzie najważniejszym kryterium wyboru zarówno dla polskich konsumentów, jak i przetwórców czy producentów - mówi.

Barbara Woźniak jest przekonana, że Fermy Woźniak są w stanie do 2025 r. odejść od systemu klatkowego.

- Od kilku lat wdrażamy niezbędne zmiany i jesteśmy gotowi, aby dostarczać konsumentom jaja od kur z chowu ściółkowego. W tej kategorii również jesteśmy liderem i za pięć lat bez problemu obsłużymy wszystkie sieci handlowe w Polsce. Czy reszta branży patrzy w przyszłość równie pozytywnie? Nie jestem przekonana. Wystarczy przypomnieć sobie rok 2011, czyli moment narzuconej przez Unię wymiany systemów klatkowych na klatki ulepszone. Wielu producentów nie uniosło ciężaru tych gigantycznych inwestycji wychodząc z rynku - bankrutując, dlatego też ceny jaj sięgały w tamtym okresie niebotycznych poziomów. W 2025 ta sytuacja może się powtórzyć - dodaje.

Woźniak przypomina, że jajo to komórka rozrodcza, która zawsze ma ten sam skład.

- Nie ma więc mowy o tym, aby jaja od kur z chowu klatkowego miały mniejszą liczbę składników odżywczych lub makro czy mikroelementów. Jaja od kur z klatek są natomiast z pewnością bezpieczniejsze pod względem mikrobiologicznym. Producent ma pełną kontrolę nad tym, gdzie kury przebywają i co jedzą. Jeśli chodzi natomiast o dobrostan zwierząt, należy pamiętać, że kury w chowie klatkowym pochodzą ze specjalnej, dostosowanej do hodowli wieloprzemysłowej linii gatunkowej. Zwierzęta te mają ograniczony instynkt żerowania i kwoczenia. Producenci są ponadto zobligowani, aby w klatkach panowały jak najlepsze warunki: zwierzę musi mieć stały dostęp do pokarmu i czystej wody; musi zażywać kąpieli piaskowych; musi wreszcie być mu ciepło — to warunki konieczne, bo kura w momencie poczucia zagrożenia przestaje się nieść - dodaje.