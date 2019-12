Firma Eko Snails Garden wystawiona na sprzedaż (zdjęcia)

Cena nieruchomości to 2,3 mln zł (do negocjacji).

- Oferujemy do sprzedaży gotowy model biznesowy z pełną infrastrukturą (jeden z nielicznych w Polsce) do kontynuacji lub zmiany profilu działalności. Możliwości obiektów i doskonałe położenie posiadłości, zadowoli każdego wymagającego inwestora - poinformował Grzegorz Skalmowski, właściciel Snails Garden.

Teren na którym są położone nieruchomości jest oznaczony w stadium zagospodarowania przestrzennego gminy, jako teren zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej i zagrodowej.

W skład nieruchomości wchodzą:

1. Ogrodzona działka ( brama na pilota) 1,8422 ha, zabudowana jest budynkiem 360 mkw z wiatą 184 mkw, obiekt w pełni wyposażony ( chłodnie, mroźnie ) i przystosowany na przetwórstwo rolno spożywcze HoReCa (w tym rybne).

2. Chłodnia zewnętrzna na towar 123, 60 mkw.

3. Budynek gastronomiczny 39 mkw., kuchnia 25 mkw. i ogródek letni z podestem, barem, stołami 60 mkw. - doprowadzona woda i prąd.

4. Własna hydrofornia 24 mkw. z automatycznym systemem zraszania ok. 1 ha działki.

5. Budynek szklarnia- magazyn, kryty blachą ok. 900 mkw.

6. Hala magazynowa "łukowa" z ogrzewaniem, kanalizacją i dodatkowym biurem ok. 300 mkw.

7. Obiekt ok. 400 mkw., Ściany drewniane z impregnowanego drewna sosnowego. Możliwość przerobienia na nocleg. Możliwość wykorzystania na gastronomię lub po przeróbce na budynek mieszkalny. Blisko staw.

- Położenie działki i wielkość obiektu daje przyszłemu inwestorowi duże możliwości rozwojowe pod kątem turystycznym i produkcyjnym. Posiadłość znajduje się w bliskiej odległości (ok. 7 minut drogi) od Kanału Elbląskiego oraz drogi ekspresowej S7.

- Posiadłość znajduje się w pięknej, cichej i zadbanej okolicy, a sama wieś ma przyjaznych mieszkańców, co jest istotne, ponieważ istnieje możliwość zatrudnienia pracowników, a także wybudowania domu mieszkalnego. We wsi i na posiadłości, znajduję się piękny zadbany i zarybiony staw. Wszystkie obiekty są pod ochroną z systemem powiadomień do agencji ochrony i pilotem osobistym. Na terenie i w obiektach znajduję się 24 kamery, w tym dwie z zoomem. Osobny monitor do podglądu i system on-line, widok na smartfona z każdego miejsca na świecie. Cała posiadłość ok. 2 ha, jest ogrodzona z szeroką bramą wjazdową na pilota, wjazd na Tiry i autobusy - informuje Skalmowski.

Jak uzupełnia, wszystkie obiekty można przystosować pod gastronomię lub agroturystykę z noclegiem.

- Od trzech sezonów na terenie posiadłości działa dodatkowa dobrze prosperująca turystyka kulinarna, (wysoka średnia ocen 4,5 w wizytówce Google maps, 4,9 na Facebook i 5,0 na TripAdvisor). Dział gastro posiada własną domenę internetową i wizytówkę Google. Istnieje możliwość pomocy przy prowadzeniu social media, ustaleniu menu, know-how - dodaje.

W skład oferty wchodzi także 60 proc. udziałów we włoskiej spółce w turystycznym mieście nad Adriatykiem (magazyny chłodnicze, mroźna, sklep firmowy, biuro).

Zainteresowani proszeni są o kontakt z właścicielami Snails Garden pod adresem: bistro@snailsgarden.com