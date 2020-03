Foodmakers: Notujemy wzrost sprzedaży kanapek i dań gotowych

O nowym zakładzie produkcyjnym kanapek i dań gotowych pisaliśmy szeroko w lutym w obszernej rozmowie z Wojciechem Mrozem.

Diego Ruiz przyznaje, że Foodmakers odnotowuje wzrost sprzedaży kanapek i dań obiadowych w ostatnich tygodniach.

- Nie potwierdzę czy jest on związany z obecną sytuacją epidemii. Raczej jest on wynikiem naszej pracy handlowej w ostatnich miesiącach oraz z naszego unikalnego modelu operacyjnego, który zachęca naszych klientów do współpracy. Oferujemy kulinarne receptury, świeżość, bezpieczeństwo żywności, identyfikowalność, skałę i ciągłość produkcyjną oraz skuteczny łańcuch dostaw -mówi.

Prezes Foodmakers zapewnia, że zakład firmy w Borku Wielkopolskim ma wystarczającą moc produkcyjną aby zwiększyć produkcję dla partnerów handlowych spółki.

- Dziś jesteśmy producentem kanapek z odpowiednią skalą aby obsługiwać sieci handlowe w całym kraju, podczas gdy większość producentów kanapek w Polsce jest lokalnymi producentami cateringowymi z ograniczonym zasięgiem dystrybucyjnym. Osobiście nie znam innego producenta w Polsce z taką skalą produkcyjną jak nasza - dodał.

Odnośnie obecnej sytuacji epidemiologicznej, Diego Ruiz wskazuje, że Foodmakers jest pionierem w Polsce w stosowaniu systemu produkcyjnego z najwyższymi standardami bezpieczeństwa żywnościowego.

- Składanie kanapek i dań obiadowych w Foodmakers odbywa się w halach produkcyjnych tzn. „clean-room”. Takie warunki, z systemem ciągłego filtrowania i czyszczenia powietrza, przy temperaturze 0-4 stopni oraz ograniczonym poziomie wilgoci zapewniają czystość, odsiewają drobne cząstki oraz eliminują rozwój bakterii podczas produkcji. Foodmakers jest pierwszą firmą świeżej żywności convenience w Polsce, która stosuje takie warunki - zapewnia.

Foodmakers stosuje także system pełnej identyfikowalności każdej partii produkcyjnej.

- Rejestrujemy w systemie informatycznym wszystkie informacje dotyczące kodów z partii produkcyjnych oraz z partii surowców dostarczonych przez producentów. To znaczy, że w formie natychmiastowej możemy przekazać numer partii produkcji surowców zawieranych w każdym naszych produktów. To system, który coraz bardziej jest uważany jako niezbędny, aby zarządzać odpowiednio sytuacjami kryzysowymi. W aktualnych okolicznościach okazuje się kluczowym narzędziem - mówi.