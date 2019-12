GIS ostrzega przed salmonellą w jajach z Fermy Drobiu

Główny Inspektor Sanitarny przekazał, że otrzymał od Głównego Lekarza Weterynarii informację o wykryciu przez Inspekcję Weterynaryjną bakterii Salmonella Enteritidis w próbkach wymazów środowiskowych pobranych w ramach badania urzędowego kurnika K2 w podmiocie Ferma Drobiu Piotr Gościniak, ul. Słoneczna 49, 62-022 Rogalinek, weterynaryjny numer identyfikacyjny 30211341.

W opinii Głównego Lekarza Weterynarii, nie ma jednoznacznego dowodu, iż jaja pochodzące z gospodarstwa nie były skażone pałeczkami Salmonella, co stanowić może potencjalne ryzyko dla konsumentów. W związku z tym podmiot odpowiedzialny za pakowanie jaj i wprowadzenie ich do obrotu zdecydował o konieczności wycofania jaj z obrotu. Zakład pakowania jaj to Jantex Polska Sp. z o.o., Zielniki 42, 63-000 Środa Wielkopolska, weterynaryjny numer identyfikacyjny 30255916

Wycofanie dotyczy produktów:

Jaja z chowu ściółkowego klasa A, klasa wagowa M, sztuk 10, marka JANTEX, kod producenta na skorupce jaja: 2PL30211341, numer partii/ termin przydatności do spożycia: 26.12.2019

Jaja z chowu ściółkowego klasa A, klasa wagowa M, sztuk 10, marka JANTEX, kod producenta na skorupce jaja: 2PL30211341, numer partii/ termin przydatności do spożycia: 27.12.2019

Jaja z chowu ściółkowego klasa A, klasa wagowa L, sztuk 10, marka MOJA KURKA, kod producenta na skorupce jaja: 2PL30211341, numer partii/ termin przydatności do spożycia: 30.12.2019

Jaja z chowu ściółkowego klasa A, klasa wagowa M, sztuk 10, marka JANTEX, kod producenta na skorupce jaja: 2PL30211341, numer partii/ termin przydatności do spożycia: 31.12.2019

Jaja z chowu ściółkowego klasa A, klasa wagowa M, sztuk 10, marka MOJA KURKA, kod producenta na skorupce jaja: 2PL30211341, numer partii/ termin przydatności do spożycia: 01.01.2020

Jaja z chowu ściółkowego klasa A, klasa wagowa L, sztuk 10, marka MOJA KURKA, kod producenta na skorupce jaja: 2PL30211341, numer partii/ termin przydatności do spożycia: 01.01.2020

Jaja z chowu ściółkowego klasa A, klasa wagowa M, sztuk 20, marka MOJA KURKA, kod producenta na skorupce jaja: 2PL30211341, numer partii/ termin przydatności do spożycia: 01.01.2020

Jaja z chowu ściółkowego klasa A, klasa wagowa L, sztuk 10, marka JANTEX, kod producenta na skorupce jaja: 2PL30211341, numer partii/ termin przydatności do spożycia: 03.01.2020

Jaja z chowu ściółkowego klasa A, klasa wagowa M, sztuk 10, marka JANTEX, kod producenta na skorupce jaja: 2PL30211341, numer partii/ termin przydatności do spożycia: 03.01.2020

GIS podał, że firma Jantex Polska Sp. z o.o. przedstawiła Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej listę odbiorców jaj objętych wycofywaniem i podjął działania związane z wycofaniem jaj od odbiorców i przekazania ich do utylizacji.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzorują proces wycofywania przedmiotowych jaj od odbiorców detalicznych.