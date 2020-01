GIW: Kolejny kraj nie chce polskiego drobiu z powodu ptasiej grypy

"W dniu 9 stycznia 2020 r. Komisja Europejska poinformowała GIW o wprowadzeniu przez służbę weterynaryjną Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA) tymczasowego zakazu eksportu w związku z wystąpieniem w Polsce ogniska HPAI u drobiu w województwie lubelskim w dniu 2 stycznia 2020 r." - napisano w komunikacie.

ZEA wprowadziły tymczasowy zakaz eksportu domowych i dzikich żywych ptaków oraz "regulowanie importu" nieprzetworzonych termicznie produktów ubocznych pochodzących z ptaków, jednodniowych piskląt i jaj wylęgowych z Polski.

Natomiast możliwy jest eksport jaj konsumpcyjnych - zgodnie z bilateralnie uzgodnionym świadectwem zdrowia dla jaj konsumpcyjnych i produktów jajecznych wywożonych do Zjednoczonych Emiratów Arabskich - ze wszystkich województw oraz przetworzonych termicznie produktów drobiowych (mięsa oraz produktów jajecznych) ze wszystkich województw.

Wcześniej import drobiu z Polski wstrzymał Singapur, Hongkong, RPA, Japonia, Chiny, Korea Południowa, a ograniczyła go Ukraina i Białoruś.

Polska jest największym producentem w drobiu w Europie. W 2018 r. eksport drobiu z Polski wyniósł ok. 1,4 mln ton, co oznacza, że ok. 50 proc. polskich kurczaków, indyków i kaczek trafia do odbiorców zagranicznych. Około 90 proc. polskiego drobiu kupują kraje UE, głównie Niemcy. W okresie I-X 2019 r. wyeksportowano z Polski 1 mln 212 tys. ton drobiu.

Według danych resortu rolnictwa, do ZRA w okresie I-X 2019 r. sprzedano z Polski 847 tony mięsa drobiowego.

W Polsce dotychczas odnotowano 10 ognisk ptasiej grypy (H5N8), ostatnie w woj. zachodniopomorskim, na fermie drobiu Rościnie. Wysoce zjadliwą grypę ptaków (podtyp H5N8) wykryto w Polsce 31 grudnia 2019 r. w gospodarstwie, gdzie znajdowało się ponad 12 tys. indyków, w gminie Uścimów, w powiecie lubartowskim, w województwie lubelskim. Obecnie w tym rejonie występuje osiem ognisk. Chorobę wykryto również na fermie w woj. wielkopolskim (powiat Ostrów Wielkopolski).