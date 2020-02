Goodvalley: Naturalność i jakość najważniejszymi czynnikami przy zakupie mięsa

Rynek spożywczy i gastronomiczny zmienia się w zaskakującym tempie. Świadomość konsumencka w Polsce z roku na rok staje się coraz większa. Klienci coraz częściej szukają rozwiązań przyjaznych środowisku. Wiele osób deklaruje przejście na wegetarianizm lub fleksitarianizm. Według badań portalu pyszne.pl powodem najczęściej jest wątpliwość co do jakości mięsa (aż 54% badanych). Jak te statystyki wyglądają na tle danych o preferencjach osób jedzących mięso?

Wyniki najnowszych, międzynarodowych badań dotyczących rynku mięsa, przeprowadzonych na zlecenie Goodvalley, wpisują się w trendy, które konsumenci kreują już od kilku lat. Wskazują na wzrost preferencji konsumpcji z poszanowaniem środowiska naturalnego. Do najważniejszych atutów poszukiwanych produktów mięsnych należą między innymi naturalność produktu rozumiana jako: brak sztucznych dodatków w gotowym produkcie (68%) oraz brak stosowania antybiotyków podczas chowu zwierząt (60%). Stosowanie pasz wolnych od GMO jest istotne dla co drugiego konsumenta (43%). Co czwarty badany podkreśla, że podczas zakupu mięsa zwraca uwagę na to, czy pochodzi ono od producenta przyjaznego klimatowi, a 48% za ważny uznaje fakt, że hodowla była prowadzona w Polsce.

Najbardziej zaskakuje brak przywiązania konsumenta do pozytywnych wrażeń smakowych oraz to czy pochodzi ono od nowoczesnego producenta. Jako ważne uznało te czynniki jedynie 5% ankietowanych.

Sposób porcjowania, wygoda zakupu to elementy, które współczesny konsument rzadko wskazuje jako istotne dla jego decyzji zakupowych. 24% Polaków jest przekonanych, że jest to najmniej ważny element. Takie deklaracje wskazują na wyraźne zmiany w podejściu do odpowiedzialnej i świadomej konsumpcji mięsa.

Hasło „wolne od…” zyskuje na popularności, jednakże co ono tak naprawdę oznacza? Jak rozumieją je konsumenci w momencie sięgania po nie na półkę?

- Klient chce, aby kupowany przez niego produkt był wolny od sztucznych ulepszaczy smaku czy konserwantów takich jak azotany sodu. Do tego dochodzi również chęć nabywania mięsa, które nie ma w sobie antybiotyków. Pod tym względem świadomość konsumencka w Polsce rośnie bardzo szybko, a Polacy zwracają uwagę nie tylko na etykietę, ale również na skład. Dlatego właśnie bardzo ważne, aby skład jak najprostszy i jak najkrótszy. Właśnie po takie produkty najchętniej sięgają Polscy konsumenci. – podsumowuje Paweł Nowak, Dyrektor Goodvalley.

Jeżeli producent chce wyjść naprzeciw oczekiwaniom klienta największą uwagę musi przykuć do naturalności i jakości swoich produktów. Takie stanowisko zadeklarowało po 29% badanych.

- Transparentność firmy i produkcji staje się coraz ważniejsza. Konsument musi mieć pewność jakiej jakości jest dany produkt, skąd pochodzi i jak został wyprodukowany. – uważa Grzegorz Brodziak, Dyrektor Zarządzający Goodvalley.