Grypa ptaków może przysporzyć polskiemu drobiarstwu niewyobrażalnych problemów

31 grudnia potwierdzono obecność wirusa ptasiej grypy na dwóch fermach w miejscowości Stary Uścimów w woj. lubelskim. Do wybicia jest nawet 40 tys. sztuk drobiu. Stary Uścimów to centrum dużego zagłębia drobiarskiego w regionie. Na właścicieli ferm padł blady strach. (czytaj więcej)

W ocenie Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz, choć grypa ptaków może przysporzyć drobiarstwu wielkich problemów, nic nie jest jeszcze przesądzone.

- Odpowiednio roztropne zachowanie hodowców może negatywne następstwa pojawienia się wirusa w Polsce ograniczyć do minimum. Obecnie, kilkanaście godzin po potwierdzeniu wirusa grypy ptaków w Polsce branża drobiarska wstrzymała oddech w oczekiwaniu na decyzję władz weterynaryjnych z Chin i RPA. Grypa ptaków z lat 2016-17 skutecznie wyrzuciła nas z obu tych rynków. Cały czas mamy nadzieję, że tym razem będzie inaczej, że Chiny i Południowa Afryka zechcą uznać „regionalizację”, czyli wyłączenie z międzynarodowego handlu jedynie niewielkiej części obszaru kraju, a nie całego terytorium. Niestety, te nadzieje mają bardzo wątłe podstawy – mówi Katarzyna Gawrońska, dyrektor Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz.

Według Gawrońskiej, miesięcznie do RPA eksportujemy między 3,5 a 5 tys. ton drobiu, a do Chin od 2 do 3 tys. ton. Zdaniem dyrektor Gawrońskiej ewentualna utrata obu tych rynków będzie oznaczała duże straty dla zakładów oraz spadek cen żywca dla rolników w Polsce.

– Na pocieszenie można dodać, że część zablokowanego eksportu do Chin trafi do Hongkongu, który z

całą pewnością zastosuje procedurę „regionalizacji”. Niestety, w Hongkongu skazani jesteśmy na dużo

niższe marże niż w Chinach – twierdzi dyrektor KIPDiP.

Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz podkreśla jednak, że ostateczny wymiar szkód jaki wirus grypy ptaków wyrządzi polskiemu rolnictwu oraz przemysłowi drobiarskiemu będzie zależał od samych hodowców.