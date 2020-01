Grypa ptaków nie załamie eksportu polskiego drobiu, ale może zmniejszyć marże

Grzegorz Rykaczewski przypomina, że choć w ostatnich latach krajową branżę omijały problemy związane z grypą ptaków, była ona obecna w niektórych państwach Unii Europejskiej przez cały ten okres.

- W 2018 r. ogniska wirusa w przypadku drobiu przyzagrodowego stwierdzono w Niemczech, zaś w Bułgarii na fermach drobiu. Z kolei w 2019 r. nowe ogniska na fermach pojawiły się w Bułgarii. Do tego na koniec roku wykryto pierwsze ognisko w Polsce - dodaje.

W ocenie analityka najważniejszą kwestią są obecnie ewentualne restrykcje eksportowe.

- Bazując na polskich doświadczeniach z lat 2016-2017 można spodziewać się wprowadzenia zakazu importu mięsa drobiowego z Polski przez Chiny oraz Republikę Południowej Afryki. Na razie jednak nie ma komunikatów w tej sprawie. Branża żywi nadzieję, że w odróżnieniu od sytuacji z lat 2016-2017, wymienione kraje uznają regionalizację. Trudno jednak dziś wskazać prawdopodobieństwo , że tak się stanie - mówi.

Rykaczewski podkreśla, że ewentualne ograniczenia w sprzedaży do tych krajów są o tyle istotne, że eksport do obu tych państw mocno rósł w 2019 r.

- Polska branża wykorzystuje możliwości, jakie dają rynki RPA oraz Chin. Dotyczy to głównie producentów mięsa z kurcząt rzeźnych, ale również mięsa indyczego. Po dziesięciu miesiącach 2019 r. sprzedaż do Chin oraz do RPA stanowiła ok. 5% łącznego wolumenu eksportu mięsa drobiowego z Polski. Udział ten jest być może niezbyt wysoki, ale warto pamiętać, że na dalekie rynki kierowany jest inny asortyment, niż sprzedawany w Europie. Tworzy to szanse na zbycie wybranych elementów tuszki po wyższych cenach, niż na rynku europejskim. W rezultacie wolumeny sprzedawane w RPA czy w Chinach pozytywnie wpływają na marżowość całego eksportu - dodaje.

Ekspert zaznacza, że głównym rynkiem dla polskiego drobiu jest Unia Europejska, w ramach której obowiązuje regionalizacja.

- Grypa ptaków, nawet przy dalszej eskalacji, nie spowoduje więc załamania polskiej sprzedaży zagranicznej. Może mieć jednak spory wpływ na marże uzyskiwane w eksporcie. Druga kwestia to baza produkcyjna. Na razie stwierdzono pojedyncze ogniska. Jeśli problem będzie eskalował to może odbić się na krajowej produkcji żywca. Jest to zagrożenie nie tylko dla indyków, czy kur niosek, ale również kaczek oraz gęsi - podsumowuje.