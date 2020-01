Grypa ptaków: Polscy drobiarze nie skorzystają z inwestycji w eksport do Chin?

W ocenie Jakuba Olipry, prawdopodobne zamknięcie części rynków eksportowych będzie poważnym wyzwaniem dla polskiego sektora drobiarskiego, który z roku na rok w coraz większym stopniu opiera się o eksport.

- Nasze obecne problemy z ptasią grypą są pochodną migracji ptaków, które odbywają się przez terytorium Polski, przez co w niewielkim stopniu można im przeciwdziałać. Jest to o tyle niepokojące i smutne, że w ostatnim czasie polski drób miał dobrą passę. Problemy z ASF w Azji Południowo-Wschodniej, w szczególności w Chinach, spowodowały wzrost popytu na substytuty wieprzowiny, a więc przede wszystkim drób, którego Polska jest trzecim największym (po Brazylii i USA) eksporterem na świecie - dodaje.

Analityk zauważa, że w danych na temat polskiego eksportu za 2019 rok zauważalny był wyraźny wzrost sprzedaży do Chin.

- W naszym raporcie kwartalnym na początku grudnia postawiliśmy tezę, że polska branża drobiarska skorzysta na chińskich problemach z ASF. Niestety, pojawienie się ognisk ptasiej grypy w Polsce poddaje w wątpliwość tę tezę. Jeśli spojrzymy na wartość polskiego eksportu drobiu w pierwszych III kwartałach 2019, głównym źródłem wzrostu były Wielka Brytania, Chiny i RPA. Tymczasem za chwilę może się okazać, że odpadną nam te dwa ostatnie kierunki. Warto odnotować, że w omawianym okresie Chiny awansowały na 13 miejsce na liście największych odbiorców polskiego drobiu wobec 38 miejsca po III kwartałach 2018 roku, co pokazuje jakie sukcesy odnosili tam ostatnio polscy eksporterzy - mówi.

Olipra nie ma wątpliwości, że prawdopodobne ograniczenia w eksporcie polskiego drobiu wprowadzone w związku z grypą ptaków będą oddziaływały w kierunku nadpodaży mięsa na rynku krajowym.

- Istotnym źródłem wzrostu polskiego eksportu drobiu w ostatnich kwartałach były rynki pozaunijne.

Jeśli zostaną one przed nami zamknięte, na krajowym rynku pozostanie więcej drobiu, co może przełożyć się na spadek cen skupu. Z pewnością nie jest to dobry początek roku dla branży, ponieważ, patrząc na doświadczenia ostatnich lat, odzyskanie takiego rynku jak Chiny zajmuje zawsze wiele czasu, a w dodatku Pekin bardzo rygorystycznie podchodzi do kwestii grypy ptaków - dodał.

Ekspert wskazuje, że, mimo dopuszczania przez Chiny zakładów z kolejnych krajów, zwłaszcza ostatnio z USA, na rynku Państwa Środka wciąż wystarczyłoby miejsca dla polskich zakładów.

- Nasze drobiarstwo poczyniło duże inwestycje nakierowane na zdobywanie rynku chińskiego. Polska branża odkryła duże szanse w warunkach pogłębiającego się deficytu mięsa w Azji. Problemem może być to, że poniesiono nakłady na inwestycje, a niekoniecznie uda się z tego skorzystać - podsumowuje.