Hodowcy pstrąga: Ryby są jedyną alternatywą dla białka zwierzęcego

Ziemowit Pirtań przekonuje, że ryby mogą być świetnym uzupełnieniem diety roślinnej.

- Wzbogacają ją w niektóre egzogenne białka oraz najcenniejsze kwasy tłuszczowe z grupy omega-3. Pamiętajmy, że według FAO w 2050 r. liczba mieszkańców Ziemi ma się podwoić. W związku z tym, dokonując nieco uproszczonego przełożenia, powinien się również podwoić areał upraw. Jest to oczywiście nierealne, ponieważ już dzisiaj brakuje nam terenów pod uprawy i na pastwiska. Ryby są zatem jedynym rozwiązaniem. Mamy oceany, morza i akwakulturę, która zajmuje stosunkowo niewiele miejsca w porównaniu do innych hodowli na lądzie. To ogromny potencjał, zwłaszcza biorąc pod uwagę właściwości prozdrowotne niemal wszystkich gatunków ryb i jeden z najmniejszych kosztów środowiskowych ich hodowli - dodaje.

Nasz rozmówca przyznaje, że branża przez wiele lat źle przyjmowała określenie “pstrąg łososiowy”.

- Tak naprawdę nie istnieje taki gatunek ani odmiana. Jest to nazwa handlowa, która przyjęła się już wśród konsumentów. Wytłumaczono nam, że Polacy lubią tę nazwę, ponieważ odnosi się do koloru mięsa, które faktycznie jest podobne do koloru łososia. Dla mnie jest to sprawa neutralna, ponieważ w żadnym razie nie uważam łososia za gorszą rybę. Pstrąg jest nieco chudszy i bardziej polecany przez dietetyków, ale, jak wiemy, rybi tłuszcz jest zdrowy - dodaje.

Pirtań zaznacza jednak, że łosoś jako tłustszy, nie jest wcale gorszy.

- To kwestia indywidualnego gustu kulinarnego oraz świadomej decyzji co do wyboru diety. Tak naprawdę rybą, którą znamy w Europie pod nazwą łosoś jest łosoś atlantycki hodowany przede wszystkim na farmach norweskich. Natomiast w obu Amerykach łososiem nazywane są także kety atlantyckie, które są słonowodnymi odmianami pstrąga tęczowego, Są to więc blisko spokrewnione gatunki - podsumowuje.

Dlaczego Polska mogłaby być potęgą w hodowli pstrąga? M.in. o tym rozmawialiśmy z Ziemowitem Pirtaniem. Polecamy pełną wersję naszej rozmowy: