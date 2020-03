Hodowcy trzody: Polacy nie zrezygnują z kupowania wieprzowiny z powodu koronawirusa

Adamczyk: Dostawy towarów do Polski są niezagrożone

Dargiewicz przyznaje, że dużym wyzwaniem dla sektora może być obowiązkowa kwarantanna, jeżeli dotknie ona pracowników bezpośrednio obsługujących zwierzęta.

- Pozostawienie stad bez podstawowej opieki może spowodować masowe upadki zwierząt i stworzy olbrzymie, dodatkowe zagrożenie dla społeczeństwa. Jestem przekonany, że wprowadzane przez rząd regulacje związane ze stanem epidemiologicznym w kraju uwzględnią specjalne uprawnienia dla producentów i dostawców żywności. Dzięki „zielonemu korytarzowi” produkcja mięsa i artykułów na nim opartych w pełni zaspokoi zapotrzebowanie Polaków. Mięsa nie zabraknie - mówi.

KZP-PTCh wskazuje, że po serii podwyżek cen skupu tuczników w całej Unii Europejskiej wystąpiła krekta notowań. Jeszcze w poprzednim tygodniu ceny nie zostały zmienione w Niderlandach, Danii, Belgii i Austrii. Niewielkie wzrosty (+2 ₵/kg) zanotowano jedynie w Hiszpanii i Francji – informuje ISN.

- Droższy żywiec powinien przełożyć się na wzrost ceny wieprzowiny w sieciach handlowych. Ponadto przetwórcy i handlowcy muszą wziąć pod uwagę niepewność na rynkach światowych związaną z problemami logistycznymi jakie pojawiły się przy okazji rozprzestrzeniania się koronawirusa. Szczególnie trudna sytuacja utrzymuje się w Chinach i we Włoszech. Pełne chłodnie w zakładach mięsnych przyczyniły się do zahamowania wzrostów cen skupu. Ostatnie trzy notowania małej giełdy w Niemczech przyniosły spadki łącznie o 14 centów za kilogram tuszy. W dniu 11 marca 2020 cena skupu tuczników VEZG spadła o 6 centów do poziomu 1,96 €/kg (wbc) - wskazuje.

Wzrost dostaw unijnej wieprzowiny na rynki trzecie wzrósł o 20% w 2019 r.

- Od wielu lat obserwujemy dynamiczny wzrost produkcji wieprzowiny w Hiszpanii, która stała się liderem unijnego eksportu w 2019 r. podwajając swój eksport do Chin. W ostatnim tygodniu cena żywca wieprzowego w Chinach wyniosła 35 juanów za kg (20,35 zł.kg). Rekordowa cena skupu jest wynikiem ograniczenia własnej produkcji wieprzowiny z powodu ASF oraz silnego wewnętrznego popytu. Wzrost konsumpcji drobiu oraz alternatywnego białka nie obniżyło znacząco zapotrzebowania na produkty wieprzowe - dodaje Dargiewicz.

KZP-PTCh spodziewa się, że koronawirus spowoduje ograniczenie zakupów, które nie są niezbędne i pierwszoplanowe.

- Konsumenci jednak nie zrezygnują z kupowania żywności (w tym wieprzowiny), co można zaobserwować w ostatnich dniach w wielu placówkach handlowych. Przejściowo mogą wystąpić zakłócenia płynności dostaw żywności do placówek handlowych. W stosunku do ubiegłego tygodnia cena skupu w monitorowanych krajowych ubojniach spadła średnio o 22 groszy za kilogram - poinformował.