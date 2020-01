Indykpol: Jest uchwała w sprawie wyjścia spółki z GPW

19 grudnia 2019 r. do Indykpol S.A. wpłynął wniosek z żądaniem akcjonariuszy będących stronami porozumienia, tj. Rolmex Spółka Akcyjna, Spółki, Warmińsko-Mazurski Handel Międzynarodowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Feliksa Kulikowskiego, Piotra Kulikowskiego, Doroty Madejskiej, Jarosława Madejskiego, Mateusza Madejskiego oraz Elżbiety Dorosz, posiadających łącznie akcje Spółki reprezentujące 100% kapitału zakładowego Spółki, o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenie w jego porządku obrad sprawy podjęcia uchwały o wycofaniu akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Działając na podstawie art. 91 ust. 4 Ustawy o Ofercie oraz uwzględniając wniosek Akcjonariuszy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło wycofać akcje Spółki z obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym:

a. 893.375 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLINDKP00021;

b. 2.231.125 akcji zwykłych na okaziciela, będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oznaczonych w KDPW kodem ISIN PLINDKP00013.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważniło i zobowiązało Zarząd Spółki do wykonania niniejszej Uchwały, w tym do wystąpienia na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy o Ofercie do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym oraz podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania tychże akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: głosy ważne oddano z 2.624.500 akcji, które stanowią ok. 84,00 procent w kapitale zakładowym Spółki i jednocześnie 100,00 procent akcji, z których można wykonywać prawo głosu, oddano 6.198.000 ważnych głosów, oddano 6.198.000 głosów „za” uchwałą, głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano.

