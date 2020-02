Jack Link's: Dokładamy się do rozwoju całej kategorii Jerky w Polsce

Magdalena Cierpiał wskazuje, że Jack Link's inwestuje w budowę świadomości polskich konsumentów na temat kategorii przekąsek Beef Jerky.

- Ponieważ Beef Jerky jako przekąska nie jest jeszcze w Polsce szeroko znana i popularna, cały czas inwestujemy w budowę świadomości naszego produktu, jego cech, okazji do spożycia oraz poszerzania jego dostępności. W obszarach, w których były skupione nasze dotychczasowe działania kategoria Beef Jerky urosła trzycyfrowo, a Jack Link’s jest marką, która zanotowała największy wzrost. Co za tym idzie, nasz brand dołożył się do rozwoju całej kategorii Jerky. Cały czas będziemy te działania kontynuować i poszerzać ich zasięg, a dodatkowo chcemy również zachęcić konsumentów słodkich batonów proteinowych do wypróbowania wersji wytrawnej - dodaje.

Jack Link’s ma 17 zakładów produkcyjnych na świecie. Jack Link’s Beef Jerky sprzedawane w Europie (w tym w Polsce) są produkowane w jednej z nich, w Brazylii.

– Stamtąd pochodzi wołowina, tam jest suszona i paczkowana, a gotowy do sprzedaży produkt jest wprost stamtąd importowany do Europy. W Europie jesteśmy też właścicielem fabryki w niemieckim Ansbach. Ten zakład produkcyjny kupiliśmy w 2014 roku od firmy Unilever, kupując jednocześnie prawa do dwóch marek, które tam są produkowane: Pepperami – to przekąska mięsna numer 1 w Anglii oraz BiFi – przekąska mięsna numer 1 w Niemczech. Nasza nowość, baton Jack Link’s Beef Bar, jest również produkowana właśnie w fabryce w Ansbach, z wołowiny pochodzącej od europejskich dostawców - informuje Magdalena Cierpiał.