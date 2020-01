Jack Link's: Mierzymy szerzej niż kategoria mięsnych przekąsek

Magdalena Cierpiał zaznacza, że celem Jack Link's na rynku polskim nie jest kategoria mięsnych przekąsek jako taka.

- Mierzymy szerzej. Chcemy przewodzić w kategorii markowych przekąsek wysokobiałkowych. Nie znaczy to jednak, że nie przyglądamy się uważnie rynkowi przekąsek mięsnych. W Polsce ta kategoria jest opanowana głównie przez rodzimych producentów, a wiodącym w niej produktem są kabanosy, które my Polacy uwielbiamy i na których „wyrośliśmy”. Niemniej nie możemy wprost porównywać Jack Link’s Beef Jerky do kabanosów czy innych produktów z kategorii mięsnych przekąsek. Pozycjonujemy je szerzej, jako przekąskę wysokobiałkową - dodaje.

Cierpiał wskazuje, że Jack Link's adresuje swoje produkty do wielu kanałów sprzedaży.

- W przeprowadzonych przez nas testach konsumenckich okazało się, że Jack Link’s Beef Jerky jest przekąską doskonałą na wiele okazji: jako typowa przekąska w biegu, w trakcie podróży różnymi środkami transportu, w pracy, podczas wycieczek i wypadów w góry, jako doskonałe uzupełnienie diety białkowej podczas uprawiania sportów, ale również jako przekąska przed TV np. do meczu lub filmu, czy podczas spotkań ze znajomymi. To oznacza, że nie możemy skupić się na jednym kanale sprzedaży czy nawet jednym segmencie, ale mamy możliwość działania w wielu obszarach - mówi.

Country Manager marki Jack Link's przyznaje, że pierwszym wyborem dla firmy są sklepy typu convenience, włączając w to stacje benzynowe oraz supermarkety, w których robi się codzienne zakupy.

- Ponadto wchodzimy również do sklepów specjalistycznych, sprzedających piwo kraftowe. Wiemy, że nasza przekąska sprzedaje się tam fenomenalnie. Z drugiej strony również eksplorujemy szeroko pojęty kanał fitness, gdzie też mamy pierwsze pozytywne reakcje. Nasza przekąska nadaje się również do „zadań specjalnych” jako źródło białka przy trekkingu, wspinaczce i innych dyscyplinach outdoorowych, w związku z czym konsumenci znajdą ją np. na militaria.pl czy w sklepach 8a.pl i skalnik.pl - podsumowuje.