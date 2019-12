Jarosław Krzyżanowski: Sieci handlowe mają coraz większe wymagania wobec branży drobiarskiej

Jarosław Krzyżanowski wskazał, że dziś każda sieć handlowa czy gastronomiczna ma swój system certyfikacji.

- Od wielu lat dostarczam produkty mięsne na rynki zachodnie. W zakładzie mamy bardzo dużo audytów i kilka certyfikatów. Oczywiście topowe to BRC, IFS czy QS, ale dziś każda sieć handlowa i gastronomiczna ma swoją certyfikację. Są one bardzo podobne i różnią się detalami. Pamiętajmy, że nawet obowiązkowy w każdym zakładzie HACCP jest zalążkiem certyfikatu - dodał.

Krzyżanowski ujawnił, że sieci handlowe żądają od producentów i hodowców drobiu nowych wymogów.

- Mamy klientów, którzy żądają hodowli kurczaków w kurnikach z oknami albo na paszach wege, do których nie można dodawać białka zwierzęcego. Te wymagania rosną i rośnie też cena produktu. Natomiast jeżeli klient chce zapłacić więcej za kurczaka, który nie będzie jadł np. białka rybnego to rozgląda się za zakładem, który posiada odpowiedni certyfikat - dodał.

Właściciel KPS Partners przyznał, że dla polskiego konsumenta głównym czynnikiem zakupowym wciąż pozostaje cena.

- Potrzebna jest edukacja konsumenta na temat certyfikacji. Niestety, klienci nie rozróżniają produktów i patrzą na cenę. Moje i wielu innych producentów doświadczenia są takie, że produkty dobre i zdrowe cieszą się niewielką popularnością, gdyż są drogie. Dużo mięsa wpływa do nas z Ukrainy, gdzie można używać zakazanej w UE mączki mięsno-kostnej. Takie sytuacje plus słynny "filet z kością" to po prostu nierówna konkurencja, przez którą jako producenci unijni musimy sprzedawać lepszy towar po niższej cenie. Mięso z Brazylii czy Ukrainy jest przetwarzane w zakładach i gubi swoją identyfikację. To duże wyzwanie dla branży i inspekcji żeby dopilnowały, aby identyfikacja surowca na poziomie UE była prawdziwa - dodał.

Jarosław Krzyżanowski podzielił się także ciekawym doświadczeniem na temat automatyzacji.

- Zastanawialiśmy się co jest lepsze: ręczne czy mechaniczne zbieranie żywych kurczaków z fermy. Okazało się, że przy zbieraniu ręcznym współczynnik połamanych skrzydeł wynosi 12 proc., a przy mechanicznym 1,5 proc. Różnica jest znacząca, choć może intuicyjnie łapanie ręczne kojarzy się lepiej. Natomiast nawet dobrze wyszkolone brygady pracowników nie robią tego lepiej i szybciej niż maszyna. Tak więc nie zawsze wykonywanie czynności przez człowieka polepsza dobrostan i wpływa na zmniejszenie liczby urazów - dodał.