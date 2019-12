Jurassic Salmon nawiązuje partnerstwo z Contimax SA i planuje inwestycje

Tomasz Karapuda wskazuje, że Jurassic Salmon pozyskał partnera branżowego - firmę Contimax.

- Cały czas poszukujemy do współpracy zainteresowanych, którzy maja ochotę, odwagę i ambicje zrobić coś innego niż robili dotychczas i wspólnie stworzyć coś wyjątkowego. Nie chcę zdradzać szczegółów, ale prowadzimy rozmowy na różnych płaszczyznach. Czas pokaże co nam to przyniesie - mówi.

Jak wskazuje nasz rozmówca, spółka cały czas pracuje nad usprawnieniem technologii hodowli łososia jurajskiego.

- Każdy dzień przynosi nam nowe dane, które staramy się praktycznie i merytorycznie przekształcić na rzecz technologii, która, mimo że ma już w naszym przypadku 5 lat to jednak cały czas wymaga uwagi i jej usprawnienia. Oprócz ulepszania tego, co już mamy, ogromnie ważnym zadaniem jest optymalizacja procesu produkcyjnego, to nasze zadania na kolejny rok - dodaje.

Karapuda liczy, że rok 2019 będzie minimalnie lepszy od poprzedniego pod względem biomasy.

- Tak naprawdę przełomowy był dla nas rok 2018, który był krokiem milowym w naszej małej manufakturze. Mam na myśli nie tylko jakość samej ryby, ale także dostosowanie technologii pod nasze wymagania, usprawnienie jej wiedzą i praktyką, którą nabyliśmy pracując z żywym organizmem, jakim są ryby. Kolejnym pozytywnym przełomem byłaby dla nas możliwosć rozbudowy o kolejne baseny z biofiltrem, aby zyskać więcej miejsca i przestrzeni dla naszych łososi. Pracujemy nad tym - mówi.

Prezes Jurassic Salmon przyznaje, że w 2019 r. spółka podejmowała także działania w kierunku budowania marki.

- Z pewnością nie byłoby to możliwe gdyby nie współpraca z naszymi partnerami w dystrybucji, którzy nam zaufali i w nas wierzą, a my odwzajemniamy to najlepiej jak tylko potrafimy. To dla nas zaszczyt mieć w swoim portfolio takie marki jak Auchan, Makro czy MyFood. Na koniec z duma dodam, że pozyskaliśmy kolejnego strategicznego partnera, który bardzo mocno wierzy w projekt polskiego łososia jurajskiego, jakim jest firma Contimax - podsumował.

