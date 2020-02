Podatek mięsny w UE nie doprowadziłby do zmniejszenia produkcji mięsa w skali globalnej

- Jestem przekonany, że gdyby Unia Europejska wprowadziła podatek mięsny to w skali globalnej nie doszłoby do zmniejszenia produkcji mięsa, a jedynie do jej relokacji. To pociągnęłoby za sobą bardzo istotne pogorszenie dobrostanu zwierząt, który w Europie jest na zdecydowanie wyższym poziomie (tak w sensie prawnym, jak i faktycznym) niż Afryce, Azji, a nawet w Stanach Zjednoczonych - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Mariusz Szymyślik, dyrektor Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz ds. strategii.