Koronawirus powoduje duże straty w chińskim drobiarstwie

Jednym ze sposobów radzenia sobie z deficytem wieprzowiny w Chinach spowodowanym ASF, który spustoszył stada krajowych świń, było dynamiczne zwiększanie produkcji drobiu przez lokalnych rolników. Efekt jest taki, że w 2019 roku produkcja drobiu w Chinach wzrosła o 12 proc. do 22,4 mln ton.

Koronawirus: Co się dzieje w Chinach?

Według najnowszych doniesień, zarządzanie chińskich władz związane z epidemią koronawirusa pogłębia zakłócenia w łańcuchu produkcji drobiarskiej w Chinach. Zakłócenia logistyczne (zablokowanie wielu dróg w kraju i transportu kolejowego) powodują poważne ograniczenia w dostawach pasz, dostarczeniu piskląt jednodniowych na fermy czy brak możliwości wywozu ptaków do rzeźni. Narasta problem niedoboru siły roboczej. Wiele firm paszowych nie działa. Większość rzeźni na północnym wschodzie i północnym zachodzie Chin jest nadal zamknięta. A nawet, jeśli niektóre z nich wznawiają działalność, to tylko w ograniczonym zakresie. Wiele ferm utrzymuje drób po zakończeniu okresu chowu, bo nie mają możliwości przetransportowania ptaków do ubojni. Z kolei, kłopoty rolników powodują poważne straty dla właścicieli stad reprodukcyjnych i zakładów wylęgu drobiu.

Jak informują chińscy hodowcy, obecnie pisklęta sprzedawane są poniżej kosztów, od 1,4 juana do 2,5 juana za pisklę (około 20 - 35 centów amerykańskich). Średnia cena w 2019 roku wyniosła 6,8 juana. W wielu przypadkach nie ma w ogóle możliwości sprzedaży jaj wylęgowych czy piskląt, co zmusza producentów do ich utylizacji. Sytuacja jest na tyle poważna, że wielu producentów rozważa wycofanie się z działalności.

Przed dużym wyzwaniem stoją również producenci jaj konsumpcyjnych, którzy nie mogą dostarczyć świeżych jaj na rynek, ani wstawić nowych kur na fermach. Pojawiły się opinie analityków i przedstawicieli rządu, że obecnie z uwagi na fakt, że większość placówek publicznych i restauracji jest zamknięta, niższa podaż drobiu i jaj może jeszcze nie być tak mocno odczuwalna. Jeśli jednak założyć, że sytuacja w kraju się ustabilizuje, wówczas topniejące zapasy na rynku wewnętrznym mogą być poważnym problemem. Skutki tego stanu rzeczy mogą być odczuwalne w drugim i trzecim kwartale tego roku.