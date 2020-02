Koronawirus powoduje zmniejszenie produkcji drobiu w Chinach

Chiny: Koronawirus opóźnia powrót robotników napływowych do miejsc pracy

Środki powzięte przez rząd chiński w walce z epidemią koronawirusa w Chinach powodują, że chińscy drobiarze mają problem z dostępem do pasz w niektórych rejonach tego kraju. Dzieje się tak ze względu na zamknięcie autostrad i dróg kolejowych przez niektóre terytoria. Prowadzi to do tego, że dostarczanie pasz dla niektórych odbiorców staje się zbyt drogie.

Analitycy Rabobanku sądzą, że sytuacja logistyczna w Chinach jest tak poważna, że skutki blokad będą odczuwalne dla drobiarzy nie tylko w pierwszym kwartale 2020 roku, ale co najmniej przez całe pierwsze półrocze.

Największe kłopoty z dostawami pasz ma chińska prowincja Hubei, której stolicą jest miasto Wuhan. Prowincja ta jest szóstym co do wielkości producentem mięsa drobiowego w Chinach oraz jednym z czołowych producentów jaj.