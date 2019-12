Kosiniak-Kamysz: w związku z ASF potrzebne większe fundusze na bioasekurację

Władysław Kosiniak-Kamysz, który ogłosił w sobotę swój start w wyborach prezydenckich, podkreślił, że w ciągu kilku lat afrykański pomór świń (ASF) "rozlał się na całą Polskę".

"Sytuacja jest autentycznie tragiczna, również w Wielkopolsce. Chodzi o hodowców trzody chlewnej, chodzi o zagrożenie afrykańskim pomorem świń (...). Już 80 tys. gospodarstw zlikwidowanych w wyniku tej choroby" - powiedział.

Podkreślił, że należy zrobić wszystko, aby pomóc rolnikom, a PSL jako "racjonalna opozycja" przygotowało konkretne propozycje. "Po pierwsze - zwiększenie funduszy na bioasekurację. Każde gospodarstwo powinno otrzymać nawet po 150 tys. zł i 90 proc. zwrotu kosztów poniesionych na bioasekurację" - powiedział. Jak mówił, trzeba wspierać małe gospodarstwa i te największe.

"Wnioski powinny być składane bardzo blisko, czyli w powiatach, i powinny być one bardzo szybko rozpatrywane, do 30 dni. Musi być racjonalna współpraca z myśliwymi, z Lasami Państwowymi, musi być redukcja dzików" - wyliczył polityk. Dodał, że w poszukiwania dzików padłych na ASF powinny zaangażować się Wojska Obrony Terytorialnej.

Wskazał, że według niego rozprzestrzenianie się ASF to efekt "wieloletnich zaniedbań". "Dzisiaj (wirus ASF) doszedł do województwa, które jest głównym producentem trzody chlewnej w Polsce (w ub. tygodniu odnotowano pierwszy przypadek ASF w Wielkopolsce - PAP). Jest marką na cały świat. Jest zagłębiem można powiedzieć, w którym produkuje się trzodę chlewną, i dzisiaj to zagłębie jest zagrożone. Jest ryzyko utraty miejsc pracy, środków do życia" - zaznaczył.

Zadeklarował, że jest w stanie współpracować z wieloma środowiskami. "Były protesty przed pałacem prezydenckim. Jest bardzo trudna sytuacja, nie widać żadnych działań w tym obszarze. Oprócz tylko i wyłącznie świętowania pana prezydenta, nie widać żadnych działań. Ja deklaruję współpracę ze wszystkimi organizacjami, z izbami rolniczymi, z rolnikami, ze związkami zawodowymi" - podkreślił.

"Rolą prezydenta nie jest tylko i wyłącznie organizowanie dożynek prezydenckich raz do roku, tylko dbanie o tę sferę życia na wsi, o gospodarstwa rolne, o tę markę, jaką jest polska zdrowa żywność. Bo to jest największa polska marka" - powiedział.

W czasie wigilijnego spotkania z rolnikami w Rawiczu Kosiniak-Kamysz wymienił także swoje postulaty wobec komisarza UE ds. rolnictwa. To m.in. zrównanie polskich dopłat z niemieckimi czy francuskimi oraz zwiększenie do 35 mld euro wydatków z budżetu UE na polskie rolnictwo. "Naszym zdaniem bardzo ważną sprawą jest uwolnienie handlu ze Wschodem. Bo nie może być tak, że do Polski jedzie ruski węgiel, a polska zdrowa żywność na wschód nie może jechać" - dodał.

Podkreślił, że realizacja wymienionych postulatów wymaga wspólnych działań parlamentu, prezydenta i rządu, a także eurodeputowanych i komisarzy europejskich. "Do tego muszą być ludzie, którzy potrafią rozmawiać, a nie zamykają się tylko we własnym środowisku" - powiedział.