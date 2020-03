KRD-IG: Obecne trudności nie uzasadniają wysokich podwyżek cen żywności dla konsumentów

Poniżej pełna treść oświadczenia Krajowej Rady Drobiarstwa:

W ostatnich dniach w środkach masowego przekazu pojawiło się wiele informacji oraz doniesień dotyczących nagłego i wysokiego wzrostu cen drobiu. Jako Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza chcielibyśmy zaznaczyć, że producenci drobiu nie szczędzą sił i środków, by utrzymać swoją produkcję na dotychczasowym poziomie. Jako branża zdajemy sobie sprawę, jak ważną rolę pełnimy w czasach kryzysu i jak istotne jest zapewnienie społeczeństwu świeżej, zdrowej i spełniającej najwyższe standardy żywności.



Dlatego z niepokojem obserwowaliśmy to, co działo się z cenami mięsa drobiowego, a czego konsekwencje ponosili konsumenci.



Dostrzegamy oczywiście pewne obiektywne trudności, które w aktualnej sytuacji dotykają całą gospodarkę. Są to przede wszystkim problemy związane z dostępnością pracowników czy zakłóceniami w transporcie, w szczególności międzynarodowym, jednak nie uzasadniają one wysokich podwyżek cen żywności dla konsumentów.



W wyniku gwałtownego wzrostu zapotrzebowania w ubiegłym tygodniu obserwowany był również wzrost cen na niektóre rodzaje mięsa drobiowego, głównie mięsa kurczaków, w tym filetów z piersi. Jednak poziom ich wzrostu oferowany dla branży drobiarskiej w żaden sposób nie odzwierciedlał wzrostu cen dla konsumentów.



Obecnie ceny oferowane zakładom przetwórczym powróciły do poziomu średnich cen z ubiegłych tygodni. W przypadku np. mięsa indyczego takie wzrosty nie nastąpiły i od wielu tygodni zauważamy tylko niewielkie wahania cen. Trzeba również mieć na uwadze, że otrzymywana cena jest wypadkową wielu czynników, w tym również oczekiwań hodowców.



Jako branża pragniemy zaapelować do dystrybutorów o pełną transparentność i prezentowanie cen, po jakich odbierają towar od producentów. Dzięki temu wszyscy będziemy mogli zobaczyć różnicę między ceną, jaką płaci klient w sklepie, a ceną jaką otrzymuje producent - podsumowała KRD-IG