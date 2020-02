Pomysł podatku od mięsa ma wymiar wyłącznie ideologiczny

Koalicja organizacji pozarządowych TAPP (True Animal Protein Price) zaproponowała Parlamentowi Europejskiemu wprowadzenie tzw. podatku od mięsa.

Aktywiści chcą podniesienia cen mięsa do 2030 roku: wołowiny/cielęciny o 47 eurocentów (2 zł) za 100 g, wieprzowiny o 36 eurocentów (1,5 zł) za 100 g oraz kurczaka o 17 eurocentów (73 gr) na 100 g. Nowe ceny mogą skutkować w redukcji emisji CO2 nawet o 120 milionów ton w samej Europie, a spożycie mięsa z kurczaka, wieprzowiny i wołowiny zmniejszyłoby się odpowiednio o 30%, 57% i 67%.

W ocenie Dariusza Goszczyńskiego pomysł wprowadzenia podatku od produkcji mięsa ma wymiar wyłącznie ideologiczny.

- Rozumiem, że niektóre partie w Parlamencie Europejskim mogą rozważać wprowadzenie różnych dodatkowych podatków. Jednak produkcja mięsa stanowi tylko niewielką część ogólnej produkcji żywnościowej, a całe rolnictwo generuje wedle danych Parlamentu Europejskiego 8,72% wszystkich gazów cieplarnianych, podczas gdy sektor produkcji energii generuje ponad 80% gazów, z czego ponad 1/3 to transport - mówi.

Dyrektor KRD-IG zauważa, że sama produkcja mięsa stanowi część sektora rolniczego, więc jest to zaledwie kilka procent z ogólnego wpływu emisji.

- Mając to na względzie sądzę, że rozważanie podatku, w którym cena drobiu wzrosłaby na przykład trzykrotnie nie wydaje się racjonalne ani z finansowego, ani z biznesowego punktu widzenia - wskazuje.

Goszczyński podkreśla, że w dyskusji o wprowadzaniu dodatkowych obciążeń podatkowych dla branży drobiarskiej istotna jest odpowiedź na pytanie, czy zasady te zostaną także wprowadzone dla innych podmiotów, które będą miały dostęp do unijnego rynku.

- Jak wiadomo wpływ drobiu na emisje CO2 należy do najniższych wśród wszystkich gatunków zwierząt hodowlanych. Ponadto polski drób jest hodowany wedle bardzo restrykcyjnych zasad unijnych, które gwarantują konsumentom nie tylko bezpieczeństwo, ale także wysoką jakość. Łatwo sobie wyobrazić, co się stanie, jeżeli konsument będzie miał dostęp do bardzo drogiego, wysoko opodatkowanego mięsa z Unii Europejskiej i taniego kurczaka np. z Brazylii. Wprowadzenie takiego rozwiązania tylko dla hodowców unijnych doprowadziłoby wyłącznie do upadku hodowli drobiu w Europie oraz jej szybkiego rozwoju w innych częściach świata - podsumowuje.