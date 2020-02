KRD-IG: Walczymy o rynki Japonii i RPA mimo ptasiej grypy

Dariusz Goszczyński wskazuje, że Krajowa Rada Drobiarstwa nie rezygnuje z realizacji zaplanowanych na 2020 rok inicjatyw promocyjnych w Azji, pomimo zamknięcia rynków m.in. Chin i Japonii ze względu na ptasią grypę w Polsce.

- Wystąpiliśmy do Komisji Europejskiej o wsparcie dwuletniej kampanii promocyjnej m.in. w Chinach. Propozycja została zaakceptowana, tak więc w latach 2020-21 planujemy zrealizować dużą kampanię promocyjną w Chinach i w Japonii. (...) Działania informacyjne i promocyjne, które prowadziliśmy na tych rynkach i które chcemy kontynuować wymagają konsekwencji i długoterminowości. Budowanie wizerunku oraz dobrych relacji handlowych to proces, który szczególnie na takich rynkach jak Chiny czy Japonia należy planować na lata, a nie na tygodnie czy miesiące - mówi.

W dniach 12-14 lutego delegacja polskich zakładów uczestniczyła w targach SMTS w Japonii, gdzie zorganizowano wspólne stoisko branży.

- Było to działanie finansowane z krajowych funduszy promocji. Pojechało z nami 9-10 firm. Już w połowie 2020 roku będziemy obecni w Japonii w ramach dużej unijnej kampanii, która obejmuje zarówno udział w targach, misje, biuro prasowe, spotkania B2B, jak i stronę internetową w języku japońskim - dodał.

Goszczyński zaznacza, że KRD-IG uważnie obserwuje także sytuację na rynku RPA, który także pozostaje zamknięty dla polskiego drobiu przez grypę ptaków.

- Cały czas działamy i planujemy zorganizować tam w 2020 r. misję handlową. Mamy wsparcie ze strony naszej administracji. Co więcej, w październiku Ministerstwo Rolnictwa wysłało do RPA radcę rolnego. Mamy więc partnera, do którego możemy w każdej chwili zadzwonić lub napisać. Jest to o tyle istotne, że w ostatnim czasie RPA przeprowadziła reformę administracji, przez co pozmieniały się nazwy instytucji. RPA to nie jest łatwy rynek. Z jednej strony spotykamy się tam z dużą przychylnością ze strony importerów. Z drugiej strony są rodzimi producenci, którzy chcą chronić swój rynek. Zostały wprowadzone cła, jednak nawet pomimo tego funkcjonujemy na tym rynku i rozwijamy sprzedaż. Patrzymy na RPA pozytywnie, ale zobaczymy jak ten kierunek będzie się rozwijał ze względu na wspomniany protekcjonizm - mówi.