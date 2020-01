Lubelskie: Prokuratura wszczęła śledztwo ws. wystąpienia grypy ptaków

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Lublinie Agnieszka Kępka powiedziała PAP, że śledztwo zostało wszczęte w kierunku art. 165 par. 1 kodeksu karnego. Przepis ten dotyczy przestępstwa sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób poprzez spowodowanie zagrożenie epidemiologicznego lub szerzenia się choroby zakaźnej albo zarazy zwierzęcej.

"Biorąc pod uwagę doniesienia medialne, musieliśmy wszcząć śledztwo, aby sprawdzić, czy w tej sprawie ktoś nie zaniedbał jakichś przepisów sanitarnych" - powiedziała Kępka.

Jak dodała, dotychczas nie ma żadnych informacji, aby doszło do jakiegoś zaniedbania. "Współpracujemy z powiatowym lekarzem weterynarii i policją w zakresie ustalenia faktów" - zaznaczyła Kępka.

Wirus grypy ptaków H5N8 został wykryty w trzech gospodarstwach hodujących indyki w gminie Uścimów w powiecie lubartowskim na Lubelszczyźnie. Według dotychczasowych szacunków padło ponad 20 tys. ptaków. "Nie wiadomo dokładnie, ile ptaków padło. Szacujemy, że ponad 20 tysięcy. Dopiero, gdy je wyniesiemy z kurników, będzie wiadomo dokładniej" - powiedział PAP wojewódzki lekarz weterynarii w Lublinie Paweł Piotrowski.

"Trwa likwidacja ogniska choroby. Pomagają żołnierze przy usuwaniu padłych ptaków, których jest dużo" - dodał. Jak zaznaczył, prawdopodobnie w piątek rozpocznie się gazowanie ptaków z gospodarstw kontaktowych, czyli takich, w których jest możliwość wystąpienia choroby.

Piotrowski powiedział, że pobrano kolejne próbki do badań z innych gospodarstw. "Czekamy na wyniki" - dodał.

Wojewoda lubelski wydał rozporządzenie wyznaczające strefy zapowietrzoną i zagrożenia wirusem. Obowiązują tam ograniczenia m.in. transportu drobiu, a także nakazy m.in. trzymania drobiu w zamkniętych obiektach w sposób uniemożliwiający kontakt z innymi ptakami oraz wyłożenia mat dezynfekcyjnych na drogach.

W rejonie, gdzie wystąpił wirus, wprowadzono ograniczenia w przemieszczaniu się ludzi. Policyjny patrol zatrzymuje wszystkie samochody na drodze ze Starego Uścimowa do miejscowości Maśluchy. "Przepuszczane są wyłącznie pojazdy stałych mieszkańców kilkunastu gospodarstw położonych przy tej drodze. Chodzi o to, by wirus nie był roznoszony" - powiedziała sierż. Jagoda Stanicka z komendy policji w Lubartowie.