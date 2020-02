Magdalena Cierpiał o strategii i rozwoju marki Jack Link's w Polsce (wywiad)

Adam Tubilewicz, Portalspozywczy.pl: Na początek powiedzmy kilka słów o marce Jack Link's. Skąd pochodzi, jaka jest jej historia, od kiedy działacie Państwo na rynku polskim?

Magdalena Cierpiał: Marka Jack Link’s pochodzi z USA. Wszystko zaczęło się w jeszcze w XIX wieku, kiedy to pradziadek Jacka Linka, Chris, przypłynął do Ameryki i osiedlając się w północnym Wisconsin rozpoczął produkcję kiełbasek wg. rodzinnego przepisu, które stały się legendarne wśród lokalnej społeczności. Tradycje produkcji i sprzedaży kiełbasek oraz suszonego mięsa kontynuowali przez lata jego potomkowie, syn Earl i wnuk Wilfred. Przekazał on całą swoją wiedzę i rodzinne receptury swojemu synowi Jack’owi, który wiele lat później podczas wyprawy myśliwskiej z dwójką własnych synów, wpadł na pomysł, żeby wypróbować stare rodzinne receptury do produkcji suszonej wołowiny – tak narodził się produkt Jack Link’s Beef Jerky.

Dziś Jack Link’s to marka numer jeden na świecie w kategorii mięsnych przekąsek, twórca i niekwestionowany lider kategorii Beef Jerky, wartej na rynku amerykańskim ponad 3 miliardy dolarów. Jack Link’s rozpoczął działalność w Polsce w połowie 2017 roku, niemniej sam produkt był dostępny wcześniej na niektórych stacjach Circle K, sklepach Alma oraz Piotr i Paweł.

Marka Jack Link's zamierza skupić się w Polsce na segmencie mięsnych przekąsek. Jak opisałaby pani tę kategorię obecnie i jakie są perspektywy jej wzrostu? Jaką pozycję na tym rynku chciałaby osiągnąć marka Jack Link's?

Jack Link’s to wysokobiałkowe przekąski z wołowiny. Mimo tego chcemy być liderem w szerszym segmencie: markowych przekąskach proteinowych. W Polsce, podobnie jak na zachodzie Europy czy w USA, rosnące są trendy„convenience” i „on-the-go” – przekąsek gotowych do spożycia; poszukiwania zdrowszych, lżejszych przekąsek – zawierających np. więcej białka, mniej tłuszczu czy bez glutenu; poszukiwania produktów jak najmniej przetworzonych, z tzw. „czystą” etykietą – zawierających jak najmniej zbędnych dodatków. W te wszystkie trendy doskonale wpisuje się nasz produkt, Jack Link’s Beef Jerky. Polacy coraz częściej do swojej diety włączają więcej produktów wysokobiałkowych, a jednocześnie cały czas, ponad połowa konsumentów uważa nadal mięso za główne i najlepsze źródło białka.