Menedżer Biedronki: Polacy nie zwracają uwagi na pochodzenie i producentów ryb

Łukasz Żmudziński wskazał, że najbardziej popularne ryby wśród konsumentów Biedronki to łosoś, dorsz, makrela, pstrąg, śledź, a następnie dostępny sezonowo karp.

- Pstrąg jest numerem dwa pod względem wolumenu sprzedaży. W stałej ofercie mamy zarówno pstrąga tęczowego łososiowego (filet), tęczowego łososiowego patroszonego oraz pstrąga tęczowego łososiowego w porcji rodzinnej, który jest naszą odpowiedzią na niedziele niehandlowe - dodaje.

Przedstawiciel Jeronimo Martins poinformował, że ciąg logistyczny pstrąga od wyłowienia do dostarczenia do sklepu trwa średnio 24 godziny.

- Po połowie i transporcie do zakładu produkcyjnego, nasi pracownicy z sekcji kontroli jakości przeprowadzają inspekcje zgodności z naszymi standardami co dwa tygodnie, a także niezapowiedziane kontrole. Tak więc firmy nie mają z nami tak łatwo, ale wszystko ma to na celu zagwarantowanie odpowiedniej jakości produktu finalnego, który oferujemy naszym klientom. Zakresy temperaturowe na każdym etapie procesu logistycznego wynoszą zawsze od zera do 3 stopni Celsjusza - dodał.

Żmudziński wyjaśnił także na czym polega pakowanie ryb w systemie MAP.

- To tak jakbyśmy złapali powietrze i wtłoczyli do opakowania, ale z inną proporcją gazów - taką, która zapewni właściwą jakość produktu. Termin przydatności do spożycia naszych ryb to średnio 10 dni. Tak zapakowana ryba jest gotowa do wysyłki. Nasze centra dystrybucyjne to niezależne jednostki, które mają własne systemy kontroli. Po pierwsze, weryfikują czy produkt jest szczelnie i właściwie zapakowany, następnie ma miejsce ocena sensoryczna i wizualna surowca. Zbieramy także próby przechowalnicze, które przechowujemy do końca terminu przydatności do spożycia żeby zbadać co może dziać się z produktem w tym czasie. Następnie ryba trafia do sklepów - dodał.

Na co zwracają uwagę konsumenci Biedronki w przypadku ryb?

- Podstawowym kryterium przy zakupie ryb są dla Polaków świeżość i jakość produktów. Z kolei najmniej istotne dla konsumentów są nazwa producenta, dostawcy i pochodzenie samej ryby. Dlatego chcemy się skupić na przekazywaniu informacji o naszych zaufanych producentach, aby klient zdawał sobie sprawę. Obecnie spożycie ryb w Polsce wynosi ok. 12,5 kg na osobę. Wcześniej Polacy chętniej sięgali po rybę mrożoną. Potem pojawiły się nowe technologie np. MAP, co umożliwiło większą dostępność produktu świeżego i dziś to ryby świeże są sprzedażowym numerem jeden zdecydowanie wyprzedzając mrożone - przyznał.

Żmudziński wskazuje, że bardzo ważną rolę dla konsumenta ryb odgrywa opakowanie.

- Odpowiednie opakowanie buduje wizerunek i zaufanie produktu do konsumentów. Cały czas rozszerzamy nasz asortyment ryb, który liczy dziś ok. 70 indeksów. Pstrąg jednym ze strategicznych produktów w tym dziale. Zauważamy, że w sezonie grillowym jego sprzedaż rośnie w stosunku do pozostałych ryb - podsumował.