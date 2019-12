MGMiŻŚ apeluje do wędkarzy, by zrezygnowali z blokady strategicznych portów

UE praktycznie zakazuje połowów dorszy we wschodnim Bałtyku

Ministrowie państw UE odpowiedzialni za sprawy rybołówstwa uzgodnili 15 października br. w Luksemburgu prawie całkowity zakaz wyławiania dorsza we wschodniej części Morza Bałtyckiego od 2020 r. Możliwe mają być jedynie tzw. przyłowy (przypadkowe połowy), ograniczone w skali całego roku do 2 ton. Ma to pomóc w odbudowie stada.

Firmy wędkarskie zajmujące się rekreacyjnym połowem dorsza domagają się rekompensat w związku z zakazem połowów. W środę prezes Stowarzyszenia Armatorów Jachtów Komercyjno-Sportowych Waldemar Giżanowski zapowiedział, że w styczniu armatorzy zablokują polskie porty strategiczne. W listopadzie 92 morskie jednostki wędkarskie przez dwie godziny blokowały już porty na środkowym Pomorzu.

"W związku z zapowiedziami blokowania portów strategicznych przypominamy, że to Komisja Europejska odpowiada za wprowadzenie zakazu połowu dorsza, a my nie możemy łamać unijnego prawa. Dlatego też apelujemy o rezygnację z tak drastycznej formy protestu, jaką jest blokowanie portów strategicznych dla bezpieczeństwa państwa" - poinformował w przesłanym w czwartek komunikacie rzecznik ministerstwa Michał Kania. Dodał, że byłoby to "bezpośrednie łamanie przepisów prawa, za które grożą odpowiednie sankcje".

Zapewnił jednocześnie, że resort "z ogromną uwagą podchodzi do trudnej sytuacji, w jakiej znaleźli się właściciele przedsiębiorstw wędkarstwa rekreacyjnego w związku z zakazem połowu dorsza na wschodniej części Morza Bałtyckiego". Ministerstwo przyznało jednocześnie, że po decyzjach UE, cały sektor polskiego rybołówstwa bałtyckiego znalazł się w "najbardziej kłopotliwej" sytuacji od czasu wejścia Polski do Wspólnoty. Po raz pierwszy bowiem ogłoszono całkowity zakaz połowu dorsza, bez przygotowania programu wsparcia i rekompensat dla rybaków - wskazało MGMiŻŚ.

Rzecznik zapowiedział, że w poniedziałek 16 grudnia odbędzie się "posiedzenie komitetu monitorującego", na które zaproszono także przedstawicieli Komisji Europejskiej. "Podczas posiedzenia zostaną przedstawione propozycje wsparcia wędkarstwa rekreacyjnego poprzez objęcie ich środkami pochodzącymi z funduszy unijnych" - wskazał. Przypomniał, że przedstawiciele ministerstwa już od dawna zgłaszali taką konieczność podczas spotkań w Brukseli.