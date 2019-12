MGMiŻŚ: Ponad 6,5 tys. umów z programu Rybactwo i Morze

Wiceminister przedstawił posłom sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej informacje na temat wykorzystania środków z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.

"Do tej pory złożono ponad 9 tys. wniosków o dofinansowanie na kwotę ponad 3 mld zł, co stanowi 103 proc. całego limitu finansowego dla programu" - powiedział Witkowski. Dodał, że po pozytywnej ocenie wniosków podpisano ponad 6,5 tys. umów na kwotę ponad 1,5 mld zł, co stanowi 52 proc. alokacji. Jak powiedział, do wykorzystania pozostaje niecałe 1,5 mld zł.

Jego zdaniem Program Rybactwo i Morze jest bardzo ważnym wsparciem dla polskiego rybołówstwa i akwakultury.

"Udaje nam się od kilku lat w sposób kompleksowy, ale przede wszystkim w porozumieniu ze środowiskiem rybackim, skutecznie wydawać pieniądze dedykowane właśnie temu środowisku w ramach wspólnej polityki rybołówstwa" - dodał Witkowski.

Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 jest krajowym instrumentem wdrażania Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, wchodzącego w skład Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych. Program zakłada realizację sześciu priorytetów oraz pomocy technicznej. W ramach perspektywy finansowej 2014-2020 wsparciem zostało objęte rybołówstwo morskie, rybactwo śródlądowe, akwakultura oraz rozwój lokalny kierowany przez społeczność, a także w niewielkim zakresie przetwórstwo.