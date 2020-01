Michna Food: Chcemy wejść do sieci handlowych z wieprzowymi daniami gotowymi premium

21 stycznia 2020 r. przedsiębiorstwo Michna Food Sp. z o.o. Sp. K. otrzymało decyzję o wsparciu inwestycji, która będzie zlokalizowana w Nidzicy. (czytaj więcej)

Paweł Michna, prezes zarządu Michna Food przybliżył nam historię rodzinnego biznesu rzeźnickiego, który istnieje w Pelplinie od ponad stu lat.

- Zaczęło się od pradziadka. Obecnie trzema firmami Michna (Michna, Michna Meat, Michna Food) zarządza trzecie i czwarte pokolenie – ojciec (Janusz) wraz z czwórką dzieci (Przemysław, Andrzej, Karolina i ja-Paweł), a w kolejce czekają już wnukowie. Wcześniej zajmowaliśmy się wyrobem i sprzedażą detaliczną wędlin. Od 2009 r. jako Michna Meat prowadzimy zakład rozbioru głów wieprzowych. Kupujemy głowy od zakładów mięsnych-ubojni w Polsce i Europie. Rozbieramy je w Pelplinie na elementy szczegółowe: skronie, poliki, uszy, nosy, wargi, maska, inne - 65 ton surowca dziennie - mówi.

Jak dodaje, pomysł na rozszerzenie działalności o produkcję konserw pojawił się już kilka lat temu, a teraz w 100 proc. prywatnej, rodzinnej spółce Michna Food udało się zebrać kapitał, by zrobić ten krok do przodu.

- Obecnie mamy już ku temu pewne możliwości. Jesteśmy polską, w 100 proc. rodzinną grupą firm, którą określa się jako średnie przedsiębiorstwa. Z wspomnianych 65 ton głów wieprzowych dziennie Michna Meat uzyskuje 2,5 tony samego policzka, pomijając pozostałe elementy mięsne. Część sprzedajemy, część eksportujemy. Jest to produkt niezbyt znany w Polsce na rynku gastronomicznym, który dopiero przychodzi na nasz rynek, do restauracji, itd. Niezwykle rzadko można go zjeść w restauracjach, a jest to niezwykle smaczne i delikatne mięso - dodaje.

Michna Food chce produkować wyroby gotowe na bazie polików wieprzowych i innych elementów mięsnych pozyskiwanych w głównej mierze z siostrzanego zakładu rodziny Michna- Michna Meat. Będą to wszelkiego rodzaju konserwy z datą przydatności do spożycia do nawet dwóch lat - do przechowywania w temperaturze pokojowej. Asortyment będzie składał się z pięciu głównych kategorii produktowych: policzki wieprzowe w sosie własnym, policzki w sosie wolno gotowane, pasztety (także z dodatkami smakowymi), mielonki i mięsa w sosie np. gulasz i inne wyroby, które klient zakupi w sklepie, a w domu odgrzeje gotowe danie np. w garnku lub kuchence mikrofalowej.