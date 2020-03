Biedronka inwestuje w lady, czyli dlaczego Polacy nie chcą pakowanego mięsa?

Według stanu na 20 lutego 2020 r. już 114 sklepów Biedronka ma ladę mięsną. Najwięcej, bo aż 10, działa w Warszawie.

Jak podaje serwis dlahandlu.pl liczba Biedronek z ladą dynamicznie rośnie. Jeszcze w październiku 2019 r. znajdowały się one jedynie w ok. 40 sklepach sieci. Choć w skali działalności Biedronki (ponad 3 tys. sklepów) to niewiele, wzrost jest zauważalny.

Lada mięsna nie jest niczym nowym w handlu nowoczesnym. Stoiska mięsne posiadają od lat m.in. Kaufland czy E.Leclerc. W Biedronce jest to jednak nowość, zwłaszcza w kontekście zapowiedzianych przez sieć dużych inwestycji w bezobsługowe kasy.

Biedronka z ladą mięsną? Brzmi luksusowo

Andrzej Faliński, prezes Stowarzyszenia Forum Dialogu Gospodarczego wskazuje, że renesans lad w sklepach samoobsługowych nie jest niczym nowym, bowiem trwa już od...dekady.

- Sprawa ma już stosunkowo długą historię, gdyż robiły to nawet stosunkowo skromne ofertowo i niewielkie nowe sklepy osiedlowe, nie mówiąc o supermarketach i sklepach naprawdę dużych. (...) Chodzi tu o budowę wizerunku, ale i o pozytywną praktykę troski o świeżość, możność wyboru, tradycję, zindywidualizowaną jakość porcji - dodaje.

W ocenie Agnieszki Górnickiej, prezes agencji Inquiry, lady mięsne nie są wcale przeżytkiem w handlu, lecz kluczowym elementem oferty produktów świeżych.

- Produkty świeże są esencją handlu spożywczego. Idąc do sklepu najczęściej kupujemy coś na śniadanie, obiad czy kolację - świeże pieczywo, ser, wędliny, owoce i warzywa. Biedronka to dostrzegła już dawno, a jej oferta jest dobrze postrzegana przez Polaków.

Górnicka przyznaje, że w badaniach prowadzonych przez Inquiry, placówki z ladą mięsną są postrzegane przez klientów lepiej niż te, które takiego elementu nie posiadają.

- Konsumenci podkreślają, że lada mięsna stanowi jeden z ważniejszych magnesów zakupowych. Takie Biedronki określane są mianem "de luxe". Pamiętajmy, że placówki Biedronki to wciąż w większości wolno stojące obiekty. To powoduje, że chcąc kupić mięso na obiad, klienci musieli do tej pory po zrobieniu zakupów w Biedronce pójść dodatkowo do sklepu mięsnego - dodaje.

Polacy wciąż nieufni wobec pakowanego mięsa