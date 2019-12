Mięso na wtorek: Czy 2019 rok był dobry dla branży?

Brodziak, Goodvalley: Zwiększony odstrzał dzików to konieczność

Pod koniec stycznia wybuchła afera związana z nielegalnym ubojem krów w zakładzie w Ostrowi Mazowieckiej. Feralna partia wołowiny liczyła 9,5 tony, z czego 7 trafiło do kilkudziesięciu punktów w Polsce, a 2,7 tony na eksport do 14 krajów. Z okazji postanowili skorzystać Czesi i Słowacy, którzy przez blisko dwa miesiące nawoływali do bojkotu mięsa z Polski.

Po kilku tygodniach zdarzenia z mazowieckiej ubojni urosły do rangi międzynarodowego skandalu, a środek ciężkości przesunął się w kierunku dyskusji na temat polskiego systemu bezpieczeństwa żywności. Oficjalnie spór Pragi z Warszawą zakończyło marcowe spotkanie ministrów rolnictwa w Brukseli. Choć reperkusje afery ucichły na początku wiosny, ceny skupu bydła do dziś nie zbliżyły się nawet do stawek z 2018 r. Przyczyną takiego stanu rzeczy były efekty sezonowe, ale i zamknięcie ważnego dla polskiego eksportu rynku Turcji.

Trudne miesiące Kani

W połowie lutego Zakłady Mięsne Henryk Kania poinformowały, że rozważają możliwość pozyskania inwestora. Jednak dopiero maj przyniósł splot wyjątkowo niekorzystnych zdarzeń dla spółki. To właśnie wtedy biegły rewident odmówił zaopiniowania finansów spółki za 2018 r. Największym echem odbiła się wyrażona wprost w raporcie za I kwartał informacja, że “istnieją czynniki zagrażające kontynuowaniu działalności przez spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości.” 4 czerwca zarząd Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. ujawnił, że już w połowie maja 2019 r. spółka przystąpiła do sporządzania wniosku restrukturyzacyjnego i wskazał, że spółka jest zagrożona niewypłacalnością. Szansą na uratowanie firmy miało być uruchomione 7 czerwca postępowanie restrukturyzacyjne.

W czerwcu ze stanowiska prezesa spółki odwołano Grzegorza Minczanowskiego, którego jako p.o. zastąpił sam Henryk Kania. Na początku lipca Zakłady Mięsne Henryk Kania podpisały dwie umowy o zachowaniu poufności z potencjalnymi inwestorami branżowymi, którzy zgłosili zainteresowanie dokonaniem inwestycji w spółkę.

Ostatecznie w grze o majątek ZM Kania znalazły się trzy podmioty: Tarczyński SA, Cedrob i ZM HK, tajemniczy podmiot, za którym, jak się okazało, stał Henryk Kania. Walkę o względy wierzycieli wygrał Cedrob i 6 września podpisano umowę, w ramach której ZM Kania otrzymują od drobiarskiego potentata 4 mln zł netto miesięcznie.