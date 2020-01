Mięso na wtorek: Czym kierują się Polacy wybierając mięso i wędliny? (badanie)

Rynek drobiu: Tajlandia nie ustępuje Brazylii w eksporcie do UE

Badanie "Czego od producentów mięsa i wędlin oczekują konsumenci? na zlecenie Unii Pracodawców Przemysłu Mięsnego (UPEMI) przeprowadziła firma Biostat. Najważniejsze wnioski z badania zostały zaprezentowane podczas konferencji "Spotkanie z jakością" w grudniu 2019 r.

Jak mówił Bartosz Olcha, Senior Project Manager w firmie Biostat, głównym celem badania było ustalenie jakie są postawy i preferencje konsumentów względem jakości wędlin, mięsa wołowego, wieprzowego oraz drobiowego (kurczak i indyk).

- Chcieliśmy dowiedzieć się m.in. jak konsumenci definiują/rozumieją i postrzegają jakość w kontekście mięsa i wędlin, jakie skojarzenia wywołują u konsumentów poszczególne kategorie produktowe oraz jakie cechy mięsa i wędlin są preferowane, a jakie odbierane negatywnie - dodaje.

Spożycie mięsa w Polsce - bez powodów do obaw



Wieprzowina i drób to mięsa spożywane w Polsce w największej ilości. Wyniki badania pozwalają prognozować do 2021-2022 roku zdecydowane zwiększenie spożycia mięsa i wędlin dobrej jakości, umiarkowany wzrost spożycia drobiu (kurczak, indyk) i wędlin drobiowych, stabilizację na dotychczasowym poziomie spożycia wołowiny, wieprzowiny oraz wędlin wołowych i wieprzowych.

Prognozowane odejście od spożycia mięsa i wędlin wynosi ok. 5% konsumentów rocznie. Najbardziej odczują to producenci wołowiny. Autorzy badania nie pytali jednak o odwrotny transfer tj. powrót wegetarian do spożywania mięsa.

Jakość mięsa czyli...?

Jak poinformował Bartosz Olcha, badanie jakościowe ujawniło wśród respondentów duże problemy ze zdefiniowaniem tego, czym jest jakość mięsa i wędlin.

- Konsumenci o najwyższej świadomości jakościowej bazują podczas swych wyborów na doświadczeniu, przyzwyczajeniach i powtarzalności. Ufają producentom. Wykazują cechy konsumentów lojalnych. Wybierają sprawdzonych producentów, produkt zakupiony u zaufanego sprzedawcy. Mało eksperymentują. Ich uwaga koncentruje się na wyglądzie, zapachu i cenie – na podstawie ich kombinacji definiują jakość. Jest to jednak grupa specyficzna i nie wszystkie dotyczące jej obserwacje potwierdzono badając reprezentatywną populację - przyznaje.