Mięso na wtorek: Grypa ptaków znów uderza w polskie drobiarstwo

To nie był dobry początek roku dla branży drobiarskiej. Wykrycie ognisk ptasiej grypy na Lubelszczyźnie i Wielkopolsce to zła wiadomość nie tylko dla hodowców, ale także duży znak zapytania dla odradzającego się eksportu polskiego drobiu do Chin i Republiki Południowej Afryki.