Mięso na wtorek: KRD-IG: Liczymy, że ponowne otwarcie rynku Chin zajmie nam mniej czasu niż w 2017 roku

Początek 2020 roku układa się na razie wyjątkowo niekorzystnie dla branży drobiarskiej. Wykrycie ognisk ptasiej grypy na Lubelszczyźnie, w Wielkopolsce i woj. zachodniopomorskim to zła wiadomość nie tylko dla hodowców, ale także duży znak zapytania dla odradzającego się eksportu polskiego drobiu do Chin i Republiki Południowej Afryki. Ograniczenia eksportowe na mięso z Polski wprowadziły już m.in. Czechy, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Armenia.

Wszystkie najświeższe informacje na temat grypy ptaków zbieramy na bieżąco w tym miejscu.

Dariusz Goszczyński, dyrektor generalny KRD-IG ma nadzieję, że obecna sytuacja z grypą ptaków nie osiągnie rozmiarów poprzedniej epidemii z lat 2016-17.

- Pamiętajmy, że wówczas sytuacja epizootyczna w całej Europie była dużo trudniejsza. Od pierwszego przypadku dzikich ptaków odnotowanego na Węgrzech doszliśmy do setek ognisk w 19 krajach unijnych. To, co nas jednak bardzo niepokoi to nagłe pojawienie się w tym samym czasie dwóch ognisk w miejscowościach oddalonych od siebie o ponad 400 km. Dlatego natychmiast podjęliśmy szerokie działania informacyjne wśród naszych członków i wydaliśmy alert dla wszystkich hodowców drobiu. Mocno podkreślamy konieczność bezwzględnego przestrzegania zasad bioasekuracji. Żaden drób nie powinien być obecnie trzymany na zewnątrz. Także ten, którzy niektórzy rolnicy hodują na własne potrzeby - wskazuje.

Wystąpienie ptasiej grypy na terytorium Polski automatycznie zamknęło dla nas rynki m.in. Chin, RPA oraz Japonii. Goszczyński zaznacza, że jest jeszcze zbyt wcześnie by oceniać wpływ grypy ptaków na strukturę całego eksportu.

- Na pewno branża musi się liczyć z co najmniej kilkumiesięcznym brakiem możliwości eksportu do ważnych dla nas rynków jak Japonia czy RPA. Z pewnością część eksportu uda się zagospodarować gdzie indziej, ale możemy się również spodziewać, że odbędzie się to kosztem obniżenia marży dla niektórych producentów. Dlatego w tym momencie naprawdę kluczowe jest włożenie dużego wysiłku w zatrzymanie grypy ptaków na terenach już wskazanych jako zapowietrzone. 9 stycznia GLW ogłosił pierwszy przypadek zachorowania wśród dzikiego ptactwa. To także niepokojący sygnał. Dlatego podkreślamy, że trzeba bezwzględnie ograniczyć obecnie liczby osób, które mają wstęp na fermy, ograniczyć przemieszczanie się ptaków i ludzi pomiędzy fermami i zapewnić stałą dezynfekcję samochodów, sprzętu czy ubrań pracowników. Ważne jest też zapewnienie bezpieczeństwa paszy czy słomy. Więcej informacji hodowcy mogą znaleźć na stronie internetowej Krajowej Rady Drobiarstwa - mówi.