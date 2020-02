Nowy gracz na rynku zamienników mięsa w Polsce

Mimo że globalny rynek zamienników mięsa w 2030 r. ma być wart ponad 250 mld dolarów, w Polsce jest to kategoria o marginalnym znaczeniu. Już wkrótce może się to zmienić, bo potencjał w dostarczaniu wegeburgerów dostrzegły...firmy z branży mięsnej, w dodatku do tej pory w Polsce nieobecne. Czy zanim krajowi producenci przygotują swoją odpowiedź, rynek podzielą między siebie Holendrzy?