Podatek od mięsa vs. rzeczywistość, czyli kto kogo zrobił w balona?

Temat podatku od mięsa w pierwszym tygodniu lutego rozgrzał zarówno media ogólnokrajowe, branżowe, jak i portale społecznościowe. Najczęściej powtarzana informacja dotyczyła "debaty" zorganizowanej 5 lutego w Parlamencie Europejskim przez socjaldemokratycznych europosłów z drugiego co do wielkości ugrupowania S&D.

Rozsyłane do mediów informacje na ten temat, z naciskiem na słowo debata, tworzyły wrażenie, że sprawa jest poważna, a tematem podatku od mięsa europosłowie zajęli się co najmniej podczas jednej z sesji plenarnych. W rzeczywistości rzeczona "debata" okazała się...1,5-godzinnym spotkaniem dla mediów zorganizowanym w budynku PE przez troje europosłów: Holendrów Basa Eickhouta i Mohammed Chahima z oraz Sylwię Spurek we współpracy z TAPP i organizacją Compassion in World Farming.

TAPP to zrzeszenie kilkunastu organizacji prozwierzęcych. Do najbardziej znanych należą działające także w Polsce Proveg i Compassion in World Farming. Postulaty koalicji wspierają także formalnie nie należące do TAPP Greenpeace czy Oxfam.

Co proponują aktywiści? Jak informują, przeanalizowali ślad środowiskowy produkcji białka zwierzęcego. Analizie zostały poddane takie czynniki jak: emisja gazów cieplarnianych, użycie ziemi, bioróżnorodność oraz choroby wśród zwierząt hodowlanych.

Rozwiązanie zaproponowane przez TAPP zakłada podniesienie cen mięsa do 2030 roku: wołowiny/cielęciny o 47 eurocentów (2 zł) za 100 g, wieprzowiny o 36 eurocentów (1,5 zł) za 100 g oraz kurczaka o 17 eurocentów (73 gr) na 100 g. Aktywiści przekonują, że nowe ceny mogą skutkować redukcją emisji CO2 nawet o 120 milionów ton w samej Europie, a spożycie mięsa z kurczaka, wieprzowiny i wołowiny zmniejszyłoby się odpowiednio o 30%, 57% i 67%.

Powtórka z historii

Pomysł opodatkowania produkcji mięsa nie jest nowy. Już w 2015 r. brytyjski think-tank Chatham House zaproponował koncepcję "podatku węglowego" w wysokości 1,76 funta za 1 kg wołowiny, który miał zmniejszyć zużycie energii o 14 proc. Wpływy z podatku od mięsa miały być wykorzystywane na dotowanie "zdrowszych alternatyw dla mięsa", takich jak owoce, warzywa i tofu.