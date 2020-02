Wojciech Mróz inwestuje w integrację pionową i dania gotowe

Wojciech Mróz wspomina, że z produkcją zwierzęcą związany był od najmłodszych lat.

- Ojciec był prezesem GS-u, ale i rzeźnikiem, dzięki czemu wielu ludzi przyjeżdżało do nas po wędliny. Na początku lat 80, wraz z żoną, przejęliśmy fermę trzody chlewnej w Borku Wielkopolskim. Wygraliśmy nawet krajowy konkurs w produkcji żywca wieprzowego. W nagrodę dostaliśmy Żuka, który służył nam przez wiele lat. Od 1986 r. można było sprzedawać mięso na wolnym rynku, poza systemem kartkowym. W naszym województwie leszczyńskim wyznaczono sklepy w każdym mieście powiatowym. Jeździliśmy do nich Żukiem pełnym mięsa. To był świetny biznes, sprzedawało się wszystko - dodał.

Kolejnym krokiem była sprzedaż mięsa na Śląsku.

- W pewnym momencie także władze Zabrza wyznaczyły sklep, w którym można było sprzedawać mięso bez kartek. Zaczęliśmy jeździć tam z żoną naszym Żukiem wypełnionym 1,5 tony mięsa. Schodziło wszystko, a za gotówkę kupowaliśmy od górników pralki i lodówki żeby sprzedać je u nas. W dzień organizowało się ubój, a jechało się w nocy. Często byliśmy tak zmęczeni, że zatrzymywaliśmy się w lesie żeby chociaż chwilę przespać się z pieniędzmi pod głową. To były szalone czasy, ale tak to się kręciło i sprzedawaliśmy coraz więcej - dodaje.

W ten sposób Wojciecha Mroza zastał rok 1989, czas zupełnie nowych możliwości.

- Wydzierżawiliśmy GS-owską masarnię ze sklepem, która produkowała tonę wędlin. Założyliśmy firmę i robiliśmy tam 4-7 ton. Boczek z Francji, kiełbasy, wszystko sprzedawało się od ręki. W tym samym roku wydzierżawiliśmy ubojnię w Śremie gdzie zabijaliśmy 400-500 sztuk świń i do 30 sztuk bydła. Jednak mięsa w dalszym ciągu sprzedawało się dużo więcej - mówi.

Dlatego w 1991 r. Wojciech Mróz z żoną podjął decyzję o budowę zakładu w Borku Wielkopolskim, gdzie dziś znajduje się główna siedziba firmy.

- Na początku planowaliśmy ubijać 30 świń i 5 sztuk bydła dziennie. Jednak jeszcze zanim ukończyliśmy zakład, okazało się, że trzeba zwiększyć moce do 300-500 sztuk. Rozbudowywaliśmy się we współpracy z francuskim partnerem. Dzięki temu uzyskaliśmy dostęp do nowoczesnej technologii, a nasi pracownicy jeździli do Francji na szkolenia. Gdy w 2004 r. wstępowaliśmy do Unii, od kilku lat mieliśmy już uprawnienia na eksport do UE - mówi.