Z epidemii koronawirusa Chiny wyjdą silniejsze i sprawniejsze

Adam Tubilewicz, Portalspozywczy.pl: Jak wygląda obecnie sytuacja w Chinach w związku z epidemią koronawirusa?

Jacek Strzelecki, ekspert ds. chińskiego rynku rolno-spożywczego: Niewątpliwie, koronawirus i działania mające na celu jego zwalczenie wprowadziły w Chinach duże zamieszanie. Nie widzę na razie podstaw do załamania na chińskim rynku bez względu na sektor gospodarki. Obecnie widoczne są mocne wstrząsy, ale tak jak powiedziałem wcześniej, nie sądzę aby Chiny z tego tytułu dopadł głęboki kryzys gospodarczy, chyba że ten stan utrzyma się co najmniej pół roku. Wówczas może dojść do zaburzeń w strukturze chińskiej gospodarki o wymiarze makroekonomicznym.

Koronawirus pomoże chińskiemu rządowi?

Pojawiają się opinie, że epidemia koronawirusa może ograniczyć szybki wzrost nie tylko chińskiej, ale i globalnej gospodarki. Jak w takim położeniu odnajdzie się chińska branża rolno-spożywcza w kontekście wciąż realnego problemu z ASF?

W przypadku rynku rolnego, rolno-spożywczego oraz spożywczego wirus z pewnością weryfikuje wszystkie procedury bezpieczeństwa. Inaczej mówiąc, epidemia da odpowiedź, na ile chiński system bezpieczeństwa żywności jest pewny i skuteczny. Również problem z ASF w Chinach w mojej ocenie pomoże chińskiemu rządowi, w tym sensie, że Pekin będzie miał mocniejszą legitymację do wprowadzania bioasekuracji oraz modernizacji hodowli świń.

Czy jest możliwy scenariusz, w którym epidemia koronawirusa zwiększy import żywności do Chin na skutek utraty zaufania tamtejszych konsumentów do bezpieczeństwa żywności, podobnie jak w słynnym przypadku z melaniną z 2007 roku?