Mimo koronawirusa eksport wieprzowiny z UE do Chin nie słabnie

Jak informuje KZP-PTCh notowania tuczników w krajach Unii Europejskiej dalej rosną.

- Po wzroście ceny w Niemczech o 5 centów w dniu 19 lutego 2020 do poziomu 1,96 €/kg tuszy podobne podwyżki nastąpiły w Niderlandach, Belgii i Austrii. Powodem wzrostu cen jest niska podaż żywca na unijnych rynkach. Niemcy, które przetwarzają najwięcej wieprzowiny w Europie oraz wyznaczają trendy cenowe na rynku wieprzowiny, od wielu lat ograniczają pogłowie świń. Znajduje to odzwierciedlenie w rosnących cenach skupu i przekłada się na inne kraje unijne - czytamy w komunikacie Aleksandra Dargiewicza.

W Hiszpanii i Francji wzrosty cen były łagodniejsze i wyniosły 2 centy za kilogram tuszy. Ceny skupu w Danii pozostały na niezmienionych poziomie w stosunku do poprzedniego tygodnia – informuje ISN.

Z powodu koronawirusa unijny eksport wieprzowiny do Chin jest utrudniony, ale utrzymywany na wysokim poziomie. Uczestnicy rynku w Niemczech optymistycznie ocenili dalsze możliwości eksportu do Państwa Środka i dlatego w dniu 26 lutego 2020 ustalili cenę w notowaniach VEZG na wysokości 2,02 €/kg (wbc), co oznacza wzrost o 6 centy w stosunku do tygodnia ubiegłego.

W notowaniach krajowych cena tuczników w wadze poubojowej wzrosła o 20 groszy w stosunku ubiegłego tygodnia.

- Zupełnie inaczej wygląda sytuacji w USA i Kanadzie. Rekordowa produkcja oraz kłopoty z eksportem wieprzowiny do Chin znalazły odzwierciedlenie w niskich cenach skupu (1,12 $/kg WBC), które od wielu miesięcy utrzymują się poniżej kosztów produkcji - podsumowuje KZP-PTCh.