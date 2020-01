Mintel: Na rynku roślinnych zamienników mięsa nie wystarczy już "być bezmięsnym"

Według badań Mintela, odsetek osób, które zmniejszyły lub ograniczyły ilość spożywanego mięsa, wzrósł z 28 proc. w 2017 r. do 39 proc. w 2019 r. Z mięsa częściej rezygnują kobiety (42%) niż mężczyźni (36 proc.). Wskaźnik fleksitarianizmu wzrasta do 45% wśród osób poniżej 45 roku życia. Co ciekawe, 38% osób woli zastąpić drób czy wieprzowinę innymi składnikami, takimi jak ser lub rośliny strączkowe, niż kupować zamienniki mięsa.

Podczas gdy dieta fleksitariańska jest niezwykle modna, mięso wciąż pozostaje fundamentem diety Brytyjczyków. 88% obywateli Wielkiej Brytanii regularnie je czerwone mięso i drób. Z badań Mintel Global New Products Database (GNPD) wynika, że prawie jedna czwarta (23%) wszystkich nowych produktów spożywczych w Wielkiej Brytanii w 2019 roku została oznaczona jako wegetariańska/wegańska, w porównaniu z 17% w 2018 roku.

Co ciekawe, odsetek konsumentów deklarujących się jako weganie od 2018 r. nie wzrósł. Według badań Mintela wciąż stanowią oni zaledwie ok. 1% populacji Wielkiej Brytanii.

- Rosnąca popularność fleksitarianizmu przyczyniła się do wzrostu popytu na zamienniki mięsa. Wielu konsumentów uważa, że produkty roślinne są zdrowsze, a to stwierdzenie jest głównym motorem napędowym ograniczania spożycia mięsa w ostatnich latach - mówi Kate Vlietstra, analityk rynku żywności napojów w firmie Mintel.

Ekspertka wskazuje, że ponieważ rynek zamienników mięsa staje się coraz bardziej zatłoczony, marki będą musiały znaleźć nowe sposoby na odróżnienie się od swoich konkurentów.

- Nie wystarczy już po prostu być bezmięsnym. Firmy będą musiały zachować przejrzystość co do prozdrowotnych właściwości swoich produktów oraz zwrócić uwagę na jakość i ilość składników odżywczych, aby zdobyć wymagającego konsumenta. Produkty bezmięsne są zasadniczo skierowane do młodych ludzi, ale prawdopodobnie wkrótce zobaczymy ofertę skierowaną także do dzieci i seniorów. Wydaje się, że producenci zamienników mięsa powinni mocniej skierować swój przekaz do dzieci i rodzin. Konsumentów powyżej 55. roku życia mogą przyciągnąć funkcjonalne oświadczenia zdrowotne i czyste etykiety - dodała.