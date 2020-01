Nie wiadomo, skąd w Polsce wzięła się grypa ptaków

Wysoce zjadliwą grypę ptaków (podtyp H5N8) wykryto w Polsce 31 grudnia 2019 r. w gospodarstwie, gdzie znajdowało się ponad 12 tys. indyków, w gminie Uścimów w powiecie lubartowskim w województwie lubelskim. Do tej pory stwierdzono 9 ognisk tej choroby: osiem w woj. lubelskim (w powiecie lubartowskim) i jedno w woj. wielkopolskim (powiat Ostrów Wielkopolski).

Jak mówił Giżyński, gdy grypa ptaków wystąpiła w Polsce poprzednim razem (na przełomie 2016 i 2017 r.) wiadomo było, że zaczęła się ona od dzikich ptaków, a potem "drogą naturalną" zaraziły się ptaki hodowlane. Obecnie nie wiadomo, co jest przyczyną zarażenia drobiu. "Nie ma żadnych udowodnionych sytuacji, by ptaki przelotne, padłe, były powodem przedostania się tego wirusa do hodowli" - podkreślił wiceminister. Dodał, że dotyczy to zarówno przypadku w woj. lubelskim, jak i w Wielkopolsce.

"Wirus zaatakował wieś hodowlaną (Stary Uścimów), gdzie jest 100 tys. indyków, podobnie było w Wielkopolsce, gdzie zaatakował powiat Ostrów Wielkopolski, gdzie jest 1 mln kur" - mówił. Podkreślił, że od kilku dni, dzięki sprawnej pracy służb weterynaryjnych, na szczęście nie ma następnych ognisk tej choroby.

Wiceminister zaznaczył, że sprawa zarażania wirusem drobiu jest badana, kompetencje do tego mają właściwe organy państwa. Tłumaczył, że wyjaśnienie tej sprawy jest bardzo istotne, gdyż poznanie źródła zakażenia ułatwia likwidację choroby.

"Podczas poprzedniej epidemii grypy ptaków w naszym kraju zutylizowano ok. 5,5 mln ptaków, w tej - mamy już zutylizowanych ponad 200 tys. ptaków. Jednocześnie pracujemy prewencyjne, by wyprzedzić pojawienie się następnych ognisk" - wyjaśnił wiceszef resortu rolnictwa.

Giżyński zaznaczył, że wirus jest bardzo "zjadliwy" jeżeli chodzi o drób, bo skutecznie zabija ptaki, ale natychmiast ginie w temperaturze 70 stopni Celsjusza; pada także od detergentów i mydła, stąd przestrzeganie zasad higieny i czystości zabezpiecza przed grypą ptaków. Podkreślił, że wszystkie badania zrobione na świecie w ostatnich dziesięciu latach, solidnie i szczegółowo udokumentowane, dotyczące wirusa grypy ptaków, poświadczają brak jakiegokolwiek zarażania nim człowieka.